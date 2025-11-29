“È un predestinato”, Sarri indica il nome. Poi ricorda la prima con Allegri: “Spettacolo pietoso”

Questa sera la sua Lazio sfiderà a San Siro il Milan. Maurizio Sarri si è raccontato in una lunga intervista a Storie di Serie A (format della Lega Serie A, disponibibile su app Dazn). Il tecnico ha toccato temi a tutto tondo, dal presente al passato, dalla Lazio al Napoli passando anche per il futuro. Sulla sua carriera: “Ho fatto l’unico mestiere che avrei potuto fare gratis. È una serie di contingenze che ti capitano, non ci vuole così tanto coraggio. Si inizia a scalare le categorie perché ci si ritrova davanti a scelte da fare, e io ho scelto di andare avanti perché in quel momento avevo questa sensazione. Anche se avessi fatto un passo indietro, avrei continuato a fare calcio, perché è una passione che mi diverte. Fatica si fa, certo, ma da quando lo faccio di professione non ho mai avuto la sensazione di andare a lavorare. Questo è un privilegio”. Sull’esordio più emozionante: “A Napoli, la città in cui sono nato. L’esordio è stato pieno di emozioni. La squadra che ho trovato era quella che avevo in mente, con quasi tutti i calciatori al posto giusto per innescare il meccanismo che volevo. È stato un calcio straordinario e divertente, per i calciatori da giocare, per me da allenare e per la gente da guardare. Non abbiamo vinto niente, ma è stato un viaggio bellissimo”.