Immobile, l'omaggio della Lazio: maglia speciale e striscione dei tifosi

Ora Ciro Immobile è un attaccante del Bologna , ma per tanti anni è stato il bomber della Lazio . Con la maglia biancoceleste l'attaccante italiano ha segnato 207 gol e fornito 55 assist in ben 340 partite , miglior marcatore all time e per tre volte vincitore del titolo di capocannoniere della Serie A. Una vera e propria leggenda . Proprio per questo la partita tra Lazio e Bologna non può essere una partita qualunque per il classe 1990. Una sfida tra passato e presente , che i tifosi biancocelesti hanno voluto omaggiare e ricordare prima dell'inizio dell'incontro. E chissà che dopo la lunga assenza per infortunio ( qui la gioia di Italiano sul suo ritorno tra i convocati ), il suo rientro in campo non possa essere proprio contro la sua ex squadra.

Lazio-Bologna, l'omaggio per Immobile nel pre partita

I colori sulla maglia d'allenamento non sono più quelli biancocelesti, ma il legame tra Immobile e la Lazio non può essere spezzato. Giocare all'Olimpico per lui è un po' come tornare a casa, come dimostrato anche dai tifosi, con la Curva Nord che lo ha ricoperto di applausi, cori e uno striscione: "Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia". Un momento toccante, che ha portato Immobile a commuoversi. Come se non bastasse, la Lazio ha poi consegnato al classe 1990 una maglia incorniciata, simbolo indelebile del filo che lo unisce al club. A consegnargliela è stato Mattia Zaccagni, nuovo capitano biancoceleste.

Il ricordo di Sinisa Mihajlovic

Ma Immobile non è stato l'unico a essere stato omaggiato nel pre partita di Lazio-Bologna. Le due tifoserie, infatti, hanno voluto ricordare anche Sinisa Mihajlovic, ex giocatore biancoceleste ed ex allenatore rossoblù, con la famiglia del tecnico serbo che ha tenuto uno striscione a bordo campo. Il classe 1969 ha lasciato un segno indelebile nei cuori delle due tifoserie, che hanno deciso di ricordarlo a quasi tre anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 16 dicembre 2022.