Sarri, messaggio a Lotito: "La Lazio va rinforzata". E sul rosso a Gila: "Permaloso"

Il tecnico biancoceleste commenta il pari casalingo contro il Bologna: ecco le sue parole
2 min
Sarri, messaggio a Lotito: "La Lazio va rinforzata". E sul rosso a Gila: "Permaloso"© ANSA
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Termina 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Bologna. Odgaard risponde ad Isaksen dividendo la posta in palio tra Sarri ed Italiano in un match che ha avuto come protagonista Ciro Immobile, celebrato dai tifosi della Lazio nel prepartita. Il tecnico biancoceleste ha commentato così l'incontro: "La partita è stata fatta bene contro una squadra di livello. Abbiamo creato tanto, il rammarico del gol preso non è solo per errore di Tavares. Ci dispiace perché non abbiamo concesso ad una squadra con un grande attacco. Abbiamo creato tanto, partita da squadra in crescita. Contento della prestazione, ma c'è il rammarico di non averla vinta".

Il rosso a Gila

Sul momento di Castellanos: "Nervoso perché dopo che stai fermo per tanto tempo non sei in condizione. E' voglioso di stare meglio dal punto di vista fisico. A noi basterebbe qualche gol in più, ma se non lo fa il centravanti è uguale. C'è da essere più cattivi in zona gol". Poi sull'espulsione di Gila: "Un po' permaloso l'arbitro lo è stato. Non c'è stata offesa alla persona e solitamente l'arbitro in queste situazioni si gira e fa finta di niente".

La risposta a Lotito

Sarri prosegue: "I ragazzi sono stati bravi nell'inferiorità numerica a non concedere. Basic è una bella storia del calcio, sembrava si fosse perso e invece si è ritrovato in maniera importante. Merito a lui. Ad inizio anno lo avevo messo anche io fuori lista, nel momento del bisogno ci ha stupito tutti". E in chiusura manda un messaggio a Lotito in vista del mercato: "Non indebolita non basta, questa squadra va rinforzata. Se deve arrivare chi non ci migliora va bene, deve arrivare solo chi ci migliora".

