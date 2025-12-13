Sarri non si scompone dopo l'impresa Lazio in 9: "Vittoria ci sta tutta. In passato mi è già successo"

Sarri: "Ho vinto anche in 8 contro 10"

Così il tecnico biancoceleste, che ha ricordato un precedente in carriera in cui ne uscì vincitore nonostante l'ampia inferiorità numerica: "Questa squadra sta facendo bene, è in crescita anche a livello di mentalità, per come si allenano e affrontano le partite - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Con questo gruppo mi diverto e sono contento, l'ho già detto in tempi non sospetti. Nove contro undici? Sì mi è già capitato, un Antella-Figline, si vinse in otto contro dieci. Contro il Bologna in inferiorità numerica non abbiamo perso ordine, come successo oggi anche se era più complicato. Dalla panchina sono entrati ragazzi adatti a questa situazione, Provstgard ci ha dato una grande mano sui cross. Prossima partita? Tre infortunati e due in Coppa d'Africa, siamo purtroppo abituati a questo tipo di situazioni: se siamo undici bene, sennò partiamo subito in dieci. Noi la squadra con più espulsioni? Pensa che per falli fatti, siamo una delle squadre meno fallose del campionato. A me sembra che non lo prende neanche. Mi sembra un po' troppo, forse il gesto non rivisto può dare l'impressione, mah..."