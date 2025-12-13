Sarri non si scompone dopo l'impresa Lazio in 9: "Vittoria ci sta tutta. In passato mi è già successo"

"Uno snodo fondamentale? Ci può dare entusiasmo, però penso che i ragazzi la convizione l'hanno trovata da fine settembre. Sono tre mesi che la squadra fa bene. Vittoria in doppia inferiorità sì, ma nel contesto è una vittoria che ci sta tutta". Queste le parole di Maurizio Sarri, intervenuto al termine della trasferta di Parma valida per la 15ª giornata di Serie A. Al Tardini, la Lazio porta a casa 3 punti nonostante la doppia espulsione di Zaccagni e Basic che abbandonano il campo rispettivamente al 42' e77' minuto, portandosi in vantaggio con soli 9 uomini in campo grazie alla rete di Noslin al 82'. La classifica vede ora i biancocelesti all'8º posto con 22 punti in classifica a una lunghezza dalla Juventus, che domenica 14 affronterà il Bologna al Dall'Ara. Il calendario mette invece in programma la gara interna contro la Cremonese - che nel match delle 15 si è arresa al Torino - prevista per sabato 20 all'Olimpico.
Sarri: "Ho vinto anche in 8 contro 10"
Così il tecnico biancoceleste, che ha ricordato un precedente in carriera in cui ne uscì vincitore nonostante l'ampia inferiorità numerica: "Questa squadra sta facendo bene, è in crescita anche a livello di mentalità, per come si allenano e affrontano le partite - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Con questo gruppo mi diverto e sono contento, l'ho già detto in tempi non sospetti. Nove contro undici? Sì mi è già capitato, un Antella-Figline, si vinse in otto contro dieci. Contro il Bologna in inferiorità numerica non abbiamo perso ordine, come successo oggi anche se era più complicato. Dalla panchina sono entrati ragazzi adatti a questa situazione, Provstgard ci ha dato una grande mano sui cross. Prossima partita? Tre infortunati e due in Coppa d'Africa, siamo purtroppo abituati a questo tipo di situazioni: se siamo undici bene, sennò partiamo subito in dieci. Noi la squadra con più espulsioni? Pensa che per falli fatti, siamo una delle squadre meno fallose del campionato. A me sembra che non lo prende neanche. Mi sembra un po' troppo, forse il gesto non rivisto può dare l'impressione, mah..."