Sarri: "Sopporterò questa scelta fino alla fine. Mercato Lazio? Segnali di fumo"

Il tecnico dei capitolini è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari interno contro la Cremonese
1 min
Sarri: "Sopporterò questa scelta fino alla fine. Mercato Lazio? Segnali di fumo"
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari a reti inviolate della Lazio contro la Cremonese. Il tecnico dei capitolini ha dichiarato: "Primo tempo scadente dal punto di vista tecnico, negli ultimi venti metri abbiamo fatto poco. Quando l'emergenza diventa quotidianità qualcosa devi pagare. Quest'anno sopporterò tutto perché ho fatto una scelta. Segnali? Si, di fumo".

Le parole di Sarri

"Vecino alto? No, non era una richiesta mia, di solito lo usiamo come palleggio. Siamo stati costretti a cambiare qualche meccanismo, ricerca della profondità troppo lontano. Nel secondo tempo siamo riusciti ad alzare i ritmi seppur non come al solito, anche se troppo poco per provare a vincerla". Sarri ha poi concluso: "Zaccagni è a quattro, Cancellieri a tre, Isaksen a due. Ci sta mancando qualcosa dai centrocampisti, oltre a mancarci tanti gol dagli attaccanti. Gli infortuni e le squalifiche si accumulano, per cui qualcosa da pagare c'è".

