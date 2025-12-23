Tuttosport.com
Zaccagni: “Bravi a rimanere uniti, Sarri ha trasmesso la sua mentalità”. Sull’Italia e Gattuso...

Nel 2026, dice il laziale: "vorrei dare più gioie ai tifosi: se lo meritano e ce lo meritiamo anche noi"
2 min
Zaccagni: “Bravi a rimanere uniti, Sarri ha trasmesso la sua mentalità”. Sull’Italia e Gattuso...© f.gaetano-ag aldo liverani sas
Dopo un avvio complicato, adesso l'Europa è all'orizzonte. Quella della Lazio è stata fin qui una stagione "particolare - confessa Mattia Zaccagni -. E' partita con più di qualche difficoltà , ma siamo stati bravi a rimanere uniti. E bravo è stato anche il mister che ha trasmesso la sua mentalità: adesso si sta vedendo il lavoro di mesi e siamo contenti per questo". E a proposito di Sarri, "E' un motivatore, ti spinge a dare tutto. Quando si vince e si fa il lavoro che chiede lui è al settimo cielo e ci piace vederlo cosi. A noi piace dare il massimo e adesso ci sta riuscendo. E' una delle più grandi soddisfazioni". Complici anche le difficoltà della prima parte di stagione, nello spogliatoio si è creata un'unione speciale. "Lo vediamo negli allenamenti, lo percepiamo. Nasce da dentro, non è facile fronteggiare le difficoltà come a Parma e nonostante questo siamo riusciti a portare a casa i tre punti", ricorda Zaccagni, per il quale diventare papà ha avuto un impatto importante anche in campo. "La paternità ti fa fare quello step mentale che cercavo. Dea è la mia principessa, la femmina è del papà, si dice, e infatti è proprio così". Guardando al 2026, "dal punto di vista calcistico, vorrei dare più gioie possibili ai tifosi della Lazio: se lo meritano e ce lo meritiamo anche noi. Stiamo davvero creando qualcosa di bello e raggiungere gli obiettivi con questa atmosfera è gratificante".

Sulla nazionale dice...

E in azzurro, ovviamente, il sogno è giocare i prossimi Mondiali. "La Nazionale ci andrà perchè ce lo meritiamo. Siamo un bellissimo gruppo, purtroppo non siamo riusciti ad andarci direttamente ma nelle due partite che ci aspettano faremo bene. Gattuso? Prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo al gruppo ha dato tanto. Poi in campo fa un grandissimo lavoro, è un allenatore molto forte e anche per questo sono sicuro che ce la faremo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

