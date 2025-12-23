Zaccagni: “Bravi a rimanere uniti, Sarri ha trasmesso la sua mentalità”. Sull’Italia e Gattuso...

Dopo un avvio complicato, adesso l'Europa è all'orizzonte. Quella della Lazio è stata fin qui una stagione "particolare - confessa Mattia Zaccagni -. E' partita con più di qualche difficoltà , ma siamo stati bravi a rimanere uniti. E bravo è stato anche il mister che ha trasmesso la sua mentalità: adesso si sta vedendo il lavoro di mesi e siamo contenti per questo". E a proposito di Sarri, "E' un motivatore, ti spinge a dare tutto. Quando si vince e si fa il lavoro che chiede lui è al settimo cielo e ci piace vederlo cosi. A noi piace dare il massimo e adesso ci sta riuscendo. E' una delle più grandi soddisfazioni". Complici anche le difficoltà della prima parte di stagione, nello spogliatoio si è creata un'unione speciale. "Lo vediamo negli allenamenti, lo percepiamo. Nasce da dentro, non è facile fronteggiare le difficoltà come a Parma e nonostante questo siamo riusciti a portare a casa i tre punti", ricorda Zaccagni, per il quale diventare papà ha avuto un impatto importante anche in campo. "La paternità ti fa fare quello step mentale che cercavo. Dea è la mia principessa, la femmina è del papà, si dice, e infatti è proprio così". Guardando al 2026, "dal punto di vista calcistico, vorrei dare più gioie possibili ai tifosi della Lazio: se lo meritano e ce lo meritiamo anche noi. Stiamo davvero creando qualcosa di bello e raggiungere gli obiettivi con questa atmosfera è gratificante".