Vecino illude Sarri, Davis riacciuffa la Lazio: Udinese, pari all’ultima azione!

Finale al cardiopalma al Bluenergy Stadium nel match tra Udinese e Lazio. L'intero match si è disputato all'insegna dell'equilibrio, in cui hanno regnato sovrane le ammonizioni per entrambe le compagini: al 14' ad aprire le 'marcature' per le sanzioni è Zaniolo, a cui hanno fatto poi seguito Cataldi e Cancellieri nel corso del primo tempo per i biancocelesti. Nulla da segnalare nei primi 45 minuti di gioco, con entrambe le squadre che faticano ad approcciare la porta. Nel secondo tempo la musica è sostanzialmente la stessa, con le ammonizioni di Karlstrom e Kabasele per i padroni di casa. La sfida subisce una svolta all'80': dalla distanza raccoglie palla Vecino che tenta la conclusione verso la porta difesa da Sava, trovando la rete del vantaggio grazie ad una deviazione fortunosa. Il match sembrava ormai diretto verso la conclusione, con i biancocelesti che assaporavano ormai il gusto della vittoria, ma così non è stato.
Udinese-Lazio: finale al cardiopalma
I minuti di recupero della sfida tra la squadra di Runjaic e quella di Sarri hanno restitutito agli spettatori emozioni davvero forti. Negli ultimi istanti del match è partito, infatti, l'arrembaggio dell'Udinese che ha tentato più volte di sfondare il muro biancoceleste eretto da Sarri, riuscendo letteralmente all'ultimo secondo di partita a trovare il gol che ha permesso ai padroni di casa di conquistare un punto di fondamentale importanza. A siglare la rete del pareggio definitivo - soggetta anche al controllo del VAR - ci ha pensato Davis, che con un'azione in solitaria nell'area biancoceleste ha trovato l'angolino alle spalle di Provedel. Per la Lazio sfuma, dunque, la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa, restando ferma a quota 24 punti in classifica. L'Udinese resta ancorata a metà classifica - al decimo posto - a quota 22.