Vecino illude Sarri, Davis riacciuffa la Lazio: Udinese, pari all’ultima azione!

Finale al cardiopalma al Bluenergy Stadium nel match tra Udinese e Lazio. L'intero match si è disputato all'insegna dell'equilibrio, in cui hanno regnato sovrane le ammonizioni per entrambe le compagini: al 14' ad aprire le 'marcature' per le sanzioni è Zaniolo, a cui hanno fatto poi seguito Cataldi e Cancellieri nel corso del primo tempo per i biancocelesti. Nulla da segnalare nei primi 45 minuti di gioco, con entrambe le squadre che faticano ad approcciare la porta. Nel secondo tempo la musica è sostanzialmente la stessa, con le ammonizioni di Karlstrom e Kabasele per i padroni di casa. La sfida subisce una svolta all'80': dalla distanza raccoglie palla Vecino che tenta la conclusione verso la porta difesa da Sava, trovando la rete del vantaggio grazie ad una deviazione fortunosa. Il match sembrava ormai diretto verso la conclusione, con i biancocelesti che assaporavano ormai il gusto della vittoria, ma così non è stato.