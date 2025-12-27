Tuttosport.com
Lazio furiosa e in silenzio stampa: il duro comunicato dopo il gol convalidato all’Udinese al 95'

La società biancoceleste sbotta al termine del match attraverso una nota ufficiale con cui ha espresso il proprio disappunto in merito al gol di Davis
3 min
Serie AUdineseSarri
Lazio furiosa e in silenzio stampa: il duro comunicato dopo il gol convalidato all’Udinese al 95' © LAPRESSE
Lazio

Lazio

Tra voglia di riscatto e ricerca di continuità, Udinese e Lazio alla fine impattano 1-1. E non mancano le proteste biancocelesti per come è maturato il gol di Davis al 95', che ha pareggiato la rete di Vecino. Si tratta del secondo pareggio consecutivo per i biancocelesti, che mancano una grande possibilità in ottica Europa, mentre i friulani non riescono nel sorpasso ma riscattano la figuraccia di Firenze. L'episodio del pareggio bianconero ha fatto storcere - e non poco - il naso alla società biancoceleste, con Sarri che non ha parlato al termine del match contro i friulani. Ad esprimersi in merito all'episodio che ha impedito alla Lazio di conquistare tre punti fondamentali, ci ha pensato la società biancoceleste attraverso un comunicato ufficiale.

Lazio: la nota ufficiale

"Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto". Questa la nota emanata dalla Lazio, mediante la quale ha espresso pubblicamente il proprio disappunto in merito alla convalida del gol di Davis all'ultimo secondo di partita.

Udinese-Lazio: cos'è successo

Gli ultimi minuti del match andato in scena questa sera al Bluenergy Stadium hanno restituito una polemica decisamente ampia, mossa dalla Lazio nei confronti della rete convalidata a Davis al 95', con cui l'Udinese ha strappato un punto ai biancocelesti. La rete siglata dal centravanti dei bianconeri è stata condizionata da due episodi - nella medesima azione - piuttosto dubbi: il tutto parte da un lancio di Zaccagni che viene intercettato con un braccio dal giovane difensore bianconero classe 2008 Palma. L'intervento, in questo caso, non è stato considerato punibile dall'arbitro Colombo, in quanto il braccio era attaccato al corpo. Successivamente Zaniolo calcia da fuori area, con il pallone che finisce sul braccio di Davis; il centravanti inglese controlla poi la sfera, infilando alle spalle di Provedel. La decisione finale è arrivata dal VAR, con l'arbitro che non è stato richiamato al monitor per rivedere l'azione.

