Sarri operato per una fibrillazione atriale: il comunicato della Lazio

Maurizio Sarri nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a seguito di una fibrillazione atriale . L'operazione, che era già programmata, ha avuto esito positivo e ha permesso all'ex allenatore della Juventus di recuperare il normale ritmo cardiaco. La fibrillazione, infatti, comporta battiti irregolari e rapidi e può portare a complicazioni gravi come Ictus e scompenso cardiaco.

Il comunicato della Lazio

Il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti".

Cosa succede ora

L'operazione a cui è stato sottoposto Sarri è minivasiva e non ha bisogno di lunghi tempi di recupero. L'allenatore della Lazio dovrebbe quindi tornare a dirigere gli allenamenti biancocelesti nei prossimi giorni e dovrebbe essere regolarmente in panchina in vista della sfida di Serie A contro il Napoli del 4 gennaio.