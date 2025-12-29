Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sarri operato per una fibrillazione atriale: il comunicato della Lazio

L'esito dell'intervento a cui è stato sottoposto l'ex allenatore della Juventus
2 min
SarriLaziointervento
Sarri operato per una fibrillazione atriale: il comunicato della Lazio© ANSA
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Maurizio Sarri nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a seguito di una fibrillazione atriale. L'operazione, che era già programmata, ha avuto esito positivo e ha permesso all'ex allenatore della Juventus di recuperare il normale ritmo cardiaco. La fibrillazione, infatti, comporta battiti irregolari e rapidi e può portare a complicazioni gravi come Ictus e scompenso cardiaco.

Il comunicato della Lazio

Il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti".

Cosa succede ora

L'operazione a cui è stato sottoposto Sarri è minivasiva e non ha bisogno di lunghi tempi di recupero. L'allenatore della Lazio dovrebbe quindi tornare a dirigere gli allenamenti biancocelesti nei prossimi giorni e dovrebbe essere regolarmente in panchina in vista della sfida di Serie A contro il Napoli del 4 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS