Sarri duro: "Il Napoli è più forte. Castellanos? Avremmo potuto arrivarci pronti"

"Il Napoli è più forte di noi, ma avremmo potuto fare meglio"

"Il Napoli è più forte di noi ma abbiamo fatto un tempo a metà strada - queste le parole di Sarri, che ha iniziato analizzando la partita -, gli abbiamo addirittura facilitato un po' il compito. Ma loro in questo momento sono forse i più forti del campionato, la sconfitta ci sta ma avremmo potuto fare meglio". Sul gol di Spinazzola ha aggiunto: "Quando ti trovi a dover affrontare squadre che attaccano in questo modo, non è un problema solo nostro. Era un cross lento e il difensore si è fatto attrarre da Elmas, era una palla di facile lettura. Poco dopo abbiamo fatto lo stesso errore".

Dagli acquisti a Castellanos: le parole di Sarri sul mercato

L'allenatore della Lazio ha poi parlato del mercato di gennaio, che, dopo il blocco estivo, vedrà i biancocelesti protagonisti in entrata ma anche in uscita: "Io con il direttore ho parlato e gli ho detto che in certe zone del campo abbiamo bisogno di giocatori importanti. Inutile prendere giocatori del livello di quelli che già abbiamo. L'evoluzione di questa discussione dipende da società e direttore. Castellanos? Penso che anche il ragazzo fosse propenso per questo tipo di soluzione. In queste situazioni è difficile trattenere un giocatore, ma poi visto che si sapeva che sarebbe potuto capitare, magari avremmo potuto arrivarci pronti".