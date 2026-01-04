Sarri duro: "Il Napoli è più forte. Castellanos? Avremmo potuto arrivarci pronti"

La Lazio inizia il 2026 con una sconfitta contro il Napoli. Una brutta gara per i biancocelesti che l'unica vera occasione l'hanno avuta in nove uomini con il tiro di Guendouzi sulla traversa. Ancora una gara chiusa in inferiorità numerica: prima l'espulsione di Noslin e poi quella di Marusic, assieme a Mazzocchi, nel parapiglia finale. Un ko che conferma le difficoltà della formazione di Sarri contro le squadre dal primo al decimo posto in classifica. Proprio da qui parte l'analisi della sconfitta da parte del tecnico toscano ai microfoni di Dazn.
"Il Napoli è più forte di noi, ma avremmo potuto fare meglio"
"Il Napoli è più forte di noi ma abbiamo fatto un tempo a metà strada - queste le parole di Sarri, che ha iniziato analizzando la partita -, gli abbiamo addirittura facilitato un po' il compito. Ma loro in questo momento sono forse i più forti del campionato, la sconfitta ci sta ma avremmo potuto fare meglio". Sul gol di Spinazzola ha aggiunto: "Quando ti trovi a dover affrontare squadre che attaccano in questo modo, non è un problema solo nostro. Era un cross lento e il difensore si è fatto attrarre da Elmas, era una palla di facile lettura. Poco dopo abbiamo fatto lo stesso errore".
Dagli acquisti a Castellanos: le parole di Sarri sul mercato
L'allenatore della Lazio ha poi parlato del mercato di gennaio, che, dopo il blocco estivo, vedrà i biancocelesti protagonisti in entrata ma anche in uscita: "Io con il direttore ho parlato e gli ho detto che in certe zone del campo abbiamo bisogno di giocatori importanti. Inutile prendere giocatori del livello di quelli che già abbiamo. L'evoluzione di questa discussione dipende da società e direttore. Castellanos? Penso che anche il ragazzo fosse propenso per questo tipo di soluzione. In queste situazioni è difficile trattenere un giocatore, ma poi visto che si sapeva che sarebbe potuto capitare, magari avremmo potuto arrivarci pronti".
Le parole in conferenza stampa
L'allenatore biancoceleste è poi intervenuto in conferenza stampa: "Per quanto riguarda la partita il divario tecnico è palese, probabilmente avremo perso ugualmente ma ci abbiamo messo del nostro. Abbiamo fatto un primo tempo che in fase difensiva è stato un vorrei ma non posso, sembravamo orientati a pressare alto ma per timore ci siamo abbassati e abbiamo perso tutti gli uno contro uno. L'unica fase vera della partita è stata all'inizio del secondo tempo, ci abbiamo messo qualcosa di nostro in negativo. Ho fatto delle riunioni con il direttore, di mercato dovete parlare con lui. Ho fatto qualche nome per far capire le caratteristiche, ma poi dipende da loro".
Polemiche arbitrali
Sulle tre espulsioni e i torti arbitrali ha aggiunto: "Siamo la seconda squadra in Serie A per minor numero di falli fatti eppure siamo la squadra con più espulsioni. Questi numeri non mi tornano un granché, ma questo è un argomento affrontato anche ieri in riunione tecnica, gli arbitri non devono essere un alibi. Se quelli subiti sono errori rimangono, è inutile starci a pensare. Abbiamo affrontato e spesso superato mille difficoltà, mettiamo anche questa difficoltà nella lista. Abbiamo preso altre due espulsioni evitabili e questo ci mette in difficoltà per la prossima partita, dalla seconda giornata abbiamo 6/7 giocatori fuori con varie motivazioni. Il momento di mercato è un momento di difficoltà per tutti, la gestione dei giocatori è difficile. Per questo tutti gli allenatori chiedono di far chiudere prima il mercato estivo e di fare una finestra di dieci giorni a gennaio, tanto il 70% delle operazioni si fanno negli ultimi due giorni".
Da Cancellieri a Cataldi: il commento sui singoli
Sarri ha poi parlato dei singoli: "Non ho voluto Cancellieri centravanti, è arrivato in un'operazione che doveva essere più vasta e abbiamo fatto dei tentativi quando ci mancava il centravanti. Rovella e Cataldi possono giocare insieme in emergenza un paio di partite, ma per caratteristiche nessuno dei due ha caratteristiche da interno. Li vedo meglio come vertici di centrocampo, poi nell'esigenza possono anche giocare insieme".
Insigne-Lazio: "Il vice-Zaccagni è il problema minore"
Il mercato di gennaio potrebbe portare nella Capitale Lorenzo Insigne, allenato per anni da Sarri al Napoli. Con lui la Lazio cambierebbe modulo? "Penso di no, il ruolo di vice-Zaccagni in questo momento è la problematica minore che abbiamo. Abbiamo esigenze maggiori in altri ruoli, si può completare la rosa ma questa non è la mia priorità", ha concluso Sarri.
