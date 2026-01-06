Cataldi: “Napoli forte, ha messo in evidenza tutti i nostri difetti. Fiorentina? Sarà difficilissima"

La sconfitta contro il Napoli "ha lasciato un po' di amarezza, soprattutto per il primo tempo, dove abbiamo avuto delle difficoltà palesi nella gestione del pallone. Sono cose in cui sappiamo di dover migliorare, il Napoli è forte sotto ogni aspetto e ha messo in evidenza tutti i nostri difetti". Così il centrocampista della Lazio , Danilo Cataldi , ai canali ufficiali del club alla vigilia dell'incontro dell'Olimpico contro la Fiorentina . A proposito della sfida coi viola, Cataldi parla di partita "difficilissima perchè loro sono in una situazione di classifica impronosticabile a inizio stagione. Però, se guardiamo i nomi e la rosa, parliamo di una squadra forte che non ha bisogno di molte presentazioni".

Le parole di Cataldi

Per il centrocampista, inoltre, sarà una sfida da ex: "A Firenze sono stato bene, ho ricevuto una splendida accoglienza; sapere di aver lasciato qualcosa è sicuramente un piacere. Abbiamo fatto un ottimo campionato, arrivando sesti, è normale poi che l'esperienza vada a finire dentro ricordi positivi e negativi, creando situazioni a volte piacevoli e a volte no. Fortunatamente, dopo è andata bene, ma il momento del malore di Bove quel 1° dicembre fu davvero intenso". Infine, Cataldi spera che il 2026 porti con sè il ritorno della Lazio "in Europa, quello che mi interessa maggiormente. Sappiamo che non sarà facile e che dovremo dare tutti di più per regalare ai nostri tifosi una seconda parte di campionato importante".