Incredibile Sarri, la Lazio accoglie Ratkov e lui: “Non lo conosco, che vi devo dire?”

La Lazio pareggia 2-2 in casa contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale di Serie A. Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, ha commentato così il pari casalingo: "Io penso che la squadra abbia fatto un ottimo primo tempo. Chiuderlo sullo 0-0 è stato un peccato. Nel secondo abbiamo avuto meno energie. Gli episodi non ci girano in maniera favorevole, penso al rigore che non hanno dato nel primo tempo, grida vendetta… Però siamo riusciti a pareggiare la partita al termine”. Il tecnico biancoceleste ha poi aggiunto: “I ragazzi sono un po’ frustrati da questa situazione. Anche io ho un po’ di giramento, nonostante nel calcio pensavo di aver visto di tutto. È un qualcosa su cui non possiamo influire, quindi non ha senso spenderci energie. Dobbiamo pensare a migliorare la squadra, dal punto di vista tecnico, qualitativo e realizzativo”.