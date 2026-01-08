Ratkov, sferzata Lazio: Mi manda Milinkovic-Savic, Sarri ottimo allenatore

"Sono arrivato in un club davvero importante, uno dei più grandi in Italia, con giocatori incredibili e un ottimo allenatore. È tutto perfetto. Non vedo l'ora di iniziare a giocare e ad allenarmi. I mie obiettivi sono stare bene fisicamente, segnare tanti gol, aiutare la Lazio a migliorare e finire tra le prime sei in classifica. Vengo qui anche per migliorare il mio calcio, la mia personalità e per segnare tanti gol. Per un giocatore giovane che vuole crescere e segnare la Serie A è uno dei migliori campionati al mondo". Sono queste le prime parole di Petar Ratkov , nuovo attaccante della Lazio , ai canali ufficiali del club.

Ratkov: "Sarri ottimo allenatore"

Quanto al tecnico Maurizio Sarri, ammette di non averlo "sentito. È un ottimo allenatore e per un giovane è davvero importante. Ho parlato con Milinkovic-Savic, mi ha detto che qui è tutto fantastico, che la città è perfetta e che sono in un grande club che per lui è il migliore in Italia. Ho visto la partita contro la Fiorentina, mi piacevano le nostre azioni offensive, mi immaginavo già nella squadra. Haaland è uno dei miei idoli. Io dico sempre che il mio preferito in assoluto è Lewandowski. È un attaccante che guardo sempre e cerco di essere come lui. Avrei voluto prendere il numero 21 ma è di Belahyane. Poi mio fratello minore ha scelto il 20", prosegue. Infine un pensiero ai tifosi, ringraziati "per i messaggi ricevuti negli ultimi giorni. Posso promettere loro che darò tutto per renderli felici e per far diventare la Lazio un club migliore".