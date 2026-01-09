Lotito: “Raspadori non è Maradona, Sarri faccia l’allenatore. Arbitri? Sistema non credibile”

Tema arbitri: "Sistema non più credibile"

I biancocelsti più volte in stagione hanno fortemente contestato l'operato dei direttori di gara, Lotito ricalca: "Io registro i danni che abbiamo subito. Non è solo un problema della Lazio, che è forse la più penalizzata, ma il sistema così come concepito non tiene più. Questo è un sistema basato sulla credibilità e non è più credibile. La Lazio ha perso almeno 8 o 9 punti reali, la mia battaglia non è solo per la Lazio ma per il sistema. L'unica cosa che ho a cuore è che il sistema funzioni in maniera trasparente, corretto e uguale per tutti - aggiunge - Ho fatto un comunicato ufficiale, quando tutti criticavano gli arbitri, per smorzare i toni dicendo che bisognava accompagnare il percorso di crescita . All'interno della classe arbitrale ci sono conflitti, deferimenti e situazioni varie. Non ho voluto delegittimare nessuno, abbiamo continuato a registrare episodi che dimostrano una valutazione non conforme. Questo ha generato in me, come uomo delle istituzioni, la necessità di attenzionare questo problema con una lettera alla Lega dove si chiede di creare le condizioni per definire queste situazioni una volta per tutte".