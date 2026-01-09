Tuttosport.com
Mercato Lazio, ufficiale l'arrivo di Taylor: visite mediche, poi la firma. Il comunicato

Secondo colpo per i biancocelesti dopo Ratkov: il 23enne centrocampista arriva dall'Ajax
1 min
Secondo colpo per la Lazio dopo Ratkov. In giornata è arrivato infatti l'annuncio dell'arrivo a Formello di Kenneth Taylor, duttile centrocampista olandese classe 2002, a titolo definitivo dall'Ajax con cui, in stagione, ha disputato 19 incontri tra Eredivisie e Champions, mettendo a referto 2 gol e 4 assist. Il club biancoceleste non ha fatto sapere le cifre dell'operazione, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro, bonus compresi.

La nota della Lazio

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Kenneth Ina Dorothea Taylor, proveniente dall’AFC Ajax. Il centrocampista 23enne ha firmato un contratto a lungo termine con la SS Lazio dopo aver accettato i termini personali e aver superato con successo le visite mediche", recita il comunicato diramato dal club biancoceleste sul proprio sito ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

