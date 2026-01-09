Mercato Lazio, ufficiale l'arrivo di Taylor: visite mediche, poi la firma. Il comunicato

Secondo colpo per la Lazio dopo Ratkov. In giornata è arrivato infatti l'annuncio dell'arrivo a Formello di Kenneth Taylor, duttile centrocampista olandese classe 2002, a titolo definitivo dall'Ajax con cui, in stagione, ha disputato 19 incontri tra Eredivisie e Champions, mettendo a referto 2 gol e 4 assist. Il club biancoceleste non ha fatto sapere le cifre dell'operazione, che dovrebbero aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro, bonus compresi.