Sarri, dalla "violenza" al successo Lazio: "È difficile. Spero che la società..."

VERONA - La Lazio torna a gioire dopo un mese vincendo sul campo del Verona per 1-0. Una vittoria che mancava da 4 partite (3 pareggi ed una sconfitta) commentata così da un più sereno Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport. L'allenatore biancoceleste era apparso visibilmente nervoso nel pre-partita arrivando a dichiarare: "È una violenza essere qui in questo momento per me e lo dirò a chi di dovere" per poi commentare nel post: "La partita era importante, forse più per loro che per noi da certi punti di vista. Ha fatto anche una buona partita perché noi da dietro siamo usciti bene per tutta la partita. Purtroppo facciamo fatica a trasformare in situazioni pericolose tutti i volumi di gioco che stiamo facendo. Oggi è andata bene, però la partita sta sotto controllo a livello di predominio territoriale, a livello di possesso palla. È chiaro che noi facevamo la partita e loro ci ripartivano ogni tanto in contropiede. Ripartenza, cosa nella quale sono anche molto bravi. Questa è una squadra che ogni tanto ha fatto delle brutte sconfitte in casa, ma ha fatto anche partite a grande livello come contro l'Inter, come contro la Juventus, come contro l'Atalanta. Quindi non era semplice".