Lazio, Sarri inconsolabile: "Sconfitta che fa male, siamo frustrati. Ci sono stati episodi che…"

"Abbiamo preso un gol dopo due minuti, contro una squadra di grandi palleggiatori come il Como diventa dura. Ma nel primo tempo non abbiamo fatto così male, potevamo rimetterla a posto con Cancellieri e abbiamo le occasioni per riaprirla". Così Maurizio Sarri commenta il netto ko della Lazio , che contro il Como di Cesc Fabregas all'Olimpico si è arresa alla doppietta di Nico Paz e al gol di Martin Baturina : 3-0 il finale. Un risultato valido per la 21ª giornata di campionato e che lascia la classifica dei biancocelesti - già reduci dal successo in trasferta a Verona - ferma con 28 punti che valgono la 9ª posizione. La prossima giornata c'è il Lecce al Via del Mare: appuntamento in programma il 24 gennaio. A seguire, la sfida di casa contro il Genoa prevista per venerdì 30.

Sarri: "Ko che fa male. C'è frustrazione"

"Si è conclusa con il loro terzo gol, nel primo tempo non ho visto una Lazio così disastrosa così si può dire. Poi la partita è finita - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . È difficile, prendere gol dopo due minuti contro queste squadre è dura. La partita è stata molto condizionata dal gol preso dopo due minuti, su un'azione con l'attacco della profondità su cui ci abbiamo lavorato tutta la settimana ed è difficile da capire per una difesa come la nostra. Dobbiamo andare oltre tutto, sennò si costruiscono solo alibi. Ci sono situazioni che ci sono, dobbiamo passarci sopra. Qui si parla molto di più del mercato, dobbiamo essere bravi a gestire le situazioni. Una sconfitta del genere fa male, è una sconfitta che ci dà frustrazione. Ci sono stati episodi che hanno indirizzato la partita in un certo modo, il differenziale tecnico tra le due squadre c'è ed è inutile negarlo. Non possiamo rimanere a piangere su questa partita".