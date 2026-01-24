Sarri, il commento sul mercato: "Lazio ridimensionata, magari vengo smentito"

LECCE - Termina senza reti tra Lecce e Lazio al Via del Mare , questa l'analisi di Maurizio Sarr i al termine del match ai microfoni di Sky: "Alla gente della Lazio ho detto tante cose, che avrei accettato qualsiasi tipo di compromesso e ho fatto questa promessa a loro che mi stanno dando tanto amore. La Lazio ha una storia grande, non si può capire da fuori, solo quando ci si sta dentro".

"Magari vengo smentito"

Poi prosegue rispondendo così sul mercato: "Fino a questo momento la rosa è stata ridimensionata. La società dice che vuole fare una squadra giovane e di valore, ama me dell'anagrafe non importa niente. Mi serve qualità. La squadra stasera ha fatto quello che poteva fare dopo una settimana difficile. Non ho granché da dirgli, purtroppo nel primo tempo abbiamo sbagliato molti palloni. Nel secondo tempo un po' meno, abbiamo fatto la solita partita per poi sparire negli ultimi 25 metri. Un problema che non riusciamo a risolvere. Dia stasera nei primi 15 minuti non ha fatto male, poi gli arrivavano tutte palle sporche. Ratkow mi è apparso un attimino in crescita, come Taylor. In questo momento abbiamo degli attaccanti che fanno fatica a trasformare, ma forse non è nemmeno colpa loro ma la nostra che non li mettiamo in condizione". E sulla luce alla fine del tunnel per capire quale stagione affrontare: "Non lo so, non ho idea in questo momento, poi a bocce ferme avremo qualche idea in più. Magari vengo smentito, aspettiamo".

Le parole di Di Francesco

"Devo cercare di conquistare la salvezza attraverso la mia filosofia e il mio Dna. I ragazzi hanno avuto un ottimo approccio alla gara. Ci portiamo via una grande prestazione e sarebbe stato un peccato perdere oggi per quello che abbiamo espresso, soprattutto nel primo tempo. Dispiace sicuramente non essere riusciti a segnare, ma ci servirebbe anche un pizzico di fortuna in più". Queste le parole, ai microfoni di Sky, di Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, dopo il pareggio interno contro la Lazio. "Da Banda e Sottil mi aspetto sempre molto. Soprattutto Banda può migliorare nelle scelte, ma fa tutto parte del percorso di crescita dei giocatori. Sottil sta trovando una condizione fisica migliore, ma è un giocatore che può spaccare la partita da un momento all'altro", aggiunge Di Francesco, che mantiene ben salde le proprie idee: "Resto fedele alle mie idee di calcio offensivo. Qui a Lecce i risultati sono arrivati con grande concretezza e io cerco di aggiungere qualcosa di mio a un Dna già concreto. Cercheremo di dare continuità al lavoro offensivo, provando a creare più spazi e soluzioni".