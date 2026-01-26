Tuttosport.com
Motta alla Lazio, è fatta. E Maldini è sempre più vicino

Il calciomercato del club biancoceleste inizia ad accendersi anche in entrata
1 min
Il mercato della Lazio torna a muoversi, stavolta in entrata dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi e gli arrivi di Taylor e Ratkov. A Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancoceleste, ha infatti svolto le visite mediche Edoardo Motta. Il portiere, in arrivo dalla Reggiana per un milione di euro, andrà a sostituire Mandas, ormai vicino a lasciare il club per firmare con il Bournemouth. Motta, però, potrebbe non essere l'ultimo colpo del mercato laziale perché la società del presidente Lotito ha fatto passi avanti importanti nella trattativa per Daniel Maldini, trequartista dell'Atalanta, che potrebbe sbarcare nella Capitale nei prossimi giorni per rinforzare il reparto avanzato di Maurizio Sarri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

