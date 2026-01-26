Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Maldini sbarca a Fiumicino: fissate le visite mediche, poi la firma con la Lazio. Tutti i dettagli  

L'ex Milan ed Atalanta è un giocatore biancoceleste dove giocherà fino al termine della stagione. È il terzo rinforzo per la squadra di Sarri
1 min
MaldiniLazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra
ROMADaniel Maldini è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il trequartista, in arrivo dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, è sbarcato a Fiumicino poco dopo le 19.30 per iniziare la sua avventura in biancoceleste agli ordini di mister Sarri. Domani mattina, poi, Maldini sosterrà le visite mediche nella clinica di riferimento del club e, subito dopo, firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio almeno fino alla fine della stagione. Non è iprevista la presenza dell'attaccante milanese classe 2001 domattina a Zingonia alla vigilia del match di Champions League con l'Union Saint-Gilloise. Le cifre sono di 1 milione e mezzo di prestito oneroso fino al termine della stagione e 13,5 a saldo, con la formula del diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Maldini, arrivato in nerazzurro nella sessione di mercato invernale del 2025, con l'Atalanta ha segnato 3 gol nel finale del 2024-2025 al Genoa e con la doppietta al Parma. 22 le presenze complessive, di cui la metà nella corrente annata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS