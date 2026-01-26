Maldini sbarca a Fiumicino: fissate le visite mediche, poi la firma con la Lazio. Tutti i dettagli  

ROMA - Daniel Maldini è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il trequartista, in arrivo dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, è sbarcato a Fiumicino poco dopo le 19.30 per iniziare la sua avventura in biancoceleste agli ordini di mister Sarri. Domani mattina, poi, Maldini sosterrà le visite mediche nella clinica di riferimento del club e, subito dopo, firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio almeno fino alla fine della stagione. Non è iprevista la presenza dell'attaccante milanese classe 2001 domattina a Zingonia alla vigilia del match di Champions League con l'Union Saint-Gilloise. Le cifre sono di 1 milione e mezzo di prestito oneroso fino al termine della stagione e 13,5 a saldo, con la formula del diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Maldini, arrivato in nerazzurro nella sessione di mercato invernale del 2025, con l'Atalanta ha segnato 3 gol nel finale del 2024-2025 al Genoa e con la doppietta al Parma. 22 le presenze complessive, di cui la metà nella corrente annata.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio