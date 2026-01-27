Con un comunicato ufficiale la Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il portiere Christos Mandas all`AFC Bournemouth. Il portiere greco arriva dalla Lazio in prestito con l'obbligo di riscatto fissato a 18,5 milioni di euro legato alle presenze del giocatore. Il 24enne è arrivato alla Lazio nel 2023 dalla squadra greca OFI e da allora si è affermato a livello senior, collezionando 33 presenze in prima squadra, ottenendo due presenze con la nazionale greca e completando un percorso internazionale completo che lo ha visto rappresentare il suo paese in ogni fascia d’età a partire dall’Under 16. Parlando dell’arrivo di Mandas nella squadra, il responsabile delle operazioni calcistiche dell’AFC Bournemouth, Tiago Pinto, ha dichiarato: “Christos è un portiere che aggiungerà vera forza e qualità alla nostra squadra e siamo lieti di dargli il benvenuto a bordo. Avendo giocato in Italia, ha già dimostrato le sue capacità ai massimi livelli sia con la Lazio che con la nazionale greca. Siamo entusiasti dell’impatto che potrà avere, perché porterà maturità e compostezza, continuando al contempo a crescere come giocatore”. Mandas ha anche condiviso il suo entusiasmo per l’ingresso nei Cherries in questa stagione: “È una sensazione incredibile far parte di questo club. Sono così orgoglioso, è un sogno per me venire qui e sono davvero, davvero felice. Fin dall’inizio, quando ho saputo che il Bournemouth era interessato, ho capito che volevo venire qui. C’è un’atmosfera magica tra giocatori e tifosi, e mi piace il modo in cui gioca la squadra, quindi è stata la scelta giusta per me venire qui”. Mandas sarà il primo giocatore dell’AFC Bournemouth a provenire dalla Grecia e indosserà la maglia numero 29″.