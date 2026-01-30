Sarri, vittoria e rabbia: "Romagnoli e il mercato? Ora basta. La differenza tra Maldini e Ratkov"

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn dove ha commentato la vittoria in extremis contro il Genoa per 3-2 decisa dalle reti di Pedro, Taylor e Cataldi. Il tecnico della Lazio ha dichiarato: "Sono state settimane difficili per molteplici motivi, sono contento che i ragazzi abbiano dato le giuste risposte. Giocare senza la maggioranza dei tifosi non è stato semplice ma come detto in precedenza, è l'ennesimo atto di amore verso la squadra. Ratkov è più presente in area, Maldini è bravo a venire a giocare con la squadra: deve migliorare a scaricare il pallone e ad attaccare l'area. Il primo invece arriva da un campionato diverso e deve inserirsi, lo scopriremo nelle prossime giornate".