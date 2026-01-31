Zaccagni salta la Juve e non solo: l'esito degli esami, il comunicato ufficiale e quanto starà fuori

Nella mattinata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che "il calciatore Mattia Zaccagni, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell`addome. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Questa è la nota condivisa dalla Lazio attraverso il proprio sito, rendendo note quelle che sono le condizioni del suo numero 10, alle prese con una lesione all'addome che lo terrà fuori per un po'.