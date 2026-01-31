Zaccagni salta la Juve e non solo: l'esito degli esami, il comunicato ufficiale e quanto starà fuori

Nella mattinata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che "il calciatore Mattia Zaccagni, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell`addome. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Questa è la nota condivisa dalla Lazio attraverso il proprio sito, rendendo note quelle che sono le condizioni del suo numero 10, alle prese con una lesione all'addome che lo terrà fuori per un po'.
Lazio, brutto ko per Zaccagni: quali partite salta
Maurizio Sarri dovrà fare a meno anche di Mattia Zaccagni. A seguito delle cessioni di Guendozi e Castellanos ed il probabile addio di capitan Romagnoli, il tecnico dei biancocelesti perde anche il suo esterno offensivo. Il calciatore ha eseguito in mattinata gli esami strumentali che hanno evidenziato il problema del calciatore ed i tempi di recupero. Zaccagni dovrà stare lontano dal campo per circa un mese, saltando le sfide contro il Bologna in Coppa Italia, Atalanta, Cagliari, Torino e Juventus in campionato. La sfida tra la Lazio di Sarri ed i bianconeri di Spalletti è in programma il prossimo 8 febbraio all'Allianz Stadium, motivo per cui l'assenza di Zaccagni sarà certa.