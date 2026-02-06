Sarri ne perde un altro e corre ai ripari: ecco come arriva la Lazio alla sfida con la Juve 

Maurizio Sarri tornerà a parlare domani in conferenza stampa, diversi mesi dopo l’ultima vigilia di campionato presentata. Lo farà prima della gara contro la Juventus e dopo la chiusura di un mercato che invece sarà presentato oggi a Formello. Prima delle gare, almeno ultimamente, ha sempre preferito la via del silenzio e del lavoro, per non alimentare una stagione già ricca di polemiche, l’ultima delle quali ha visto protagonista Alessio Romagnoli, il difensore il cui destino sembrava scritto e lontano dalla Capitale, salvo poi restare. La storia è ormai nota e da mercoledì è anche tornato ad allenarsi con il gruppo nonostante una piccola noia muscolare, ma con la Juventus sarà a disposizione perché oggi il giocatore è completamente reintegrato nonostante le discussioni avute con il presidente Claudio Lotito durante la finestra invernale di calciomercato. Il patron biancoceleste è ancora arrabbiato per l’atteggiamento del difensore, ma nei colloqui con il ds Fabbiani e Sarri si è fatto in modo di riabilitare il giocatore almeno fino a fine stagione.