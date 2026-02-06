Sarri ne perde un altro e corre ai ripari: ecco come arriva la Lazio alla sfida con la Juve 

Maurizio Sarri tornerà a parlare domani in conferenza stampa, diversi mesi dopo l’ultima vigilia di campionato presentata. Lo farà prima della gara contro la Juventus e dopo la chiusura di un mercato che invece sarà presentato oggi a Formello. Prima delle gare, almeno ultimamente, ha sempre preferito la via del silenzio e del lavoro, per non alimentare una stagione già ricca di polemiche, l’ultima delle quali ha visto protagonista Alessio Romagnoli, il difensore il cui destino sembrava scritto e lontano dalla Capitale, salvo poi restare. La storia è ormai nota e da mercoledì è anche tornato ad allenarsi con il gruppo nonostante una piccola noia muscolare, ma con la Juventus sarà a disposizione perché oggi il giocatore è completamente reintegrato nonostante le discussioni avute con il presidente Claudio Lotito durante la finestra invernale di calciomercato. Il patron biancoceleste è ancora arrabbiato per l’atteggiamento del difensore, ma nei colloqui con il ds Fabbiani e Sarri si è fatto in modo di riabilitare il giocatore almeno fino a fine stagione.
Qualche defezione anche davanti
Per il tecnico, infatti, è imprescindibile e non è un caso che contro il Genoa la Lazio abbia subito i gol dopo l’uscita di Alessio. Oggi è difficile immaginarlo titolare a Torino perché comunque non si è allenato molto nell’ultimo periodo, per questo ad ora Provstgaard sembra in vantaggio per affiancare Gila al centro della difesa. Col Bologna in Coppa Italia, invece, potrebbe fare il suo ritorno dal primo minuto, mentre nel frattempo si è fatto male anche Lazzari, fermatosi in allenamento per un problema sempre muscolare. Qualche defezione anche davanti, dove il neo acquisto e figlio d’arte, Daniel Maldini, potrebbe avere una nuova chance da falso nove, perchè Ratkov appare ancora indietro nelle gerarchie e soprattutto perché Zaccagni dovrebbe averne ancora per un mese prima di poter rientrare dall’infortunio. Fiducia confermata, invece, per Taylor che studia da ‘mago’, ovvero per provare a fare quello in cui riusciva Luis Alberto prima di lui.
