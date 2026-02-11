"Pedro ancora in ospedale", Lazio avanti in Coppa Italia e Sarri rivela le condizioni

"Fallo non fischiato su Dele-Bashiru? A noi è successo molto di peggio, lo sbilanciamento è netto, in qualsiasi altra zona di campo lo avrebbe fischiato, non lo ha fischiato perché avrebbe dovuto espellere. Da novembre non perdiamo in trasferta, stiamo facendo piuttosto bene. In casa abbiamo più difficoltà. Sono contento per i tifosi e per i miei giocatori perché hanno sofferto per i primi trenta minuti, poi hanno reagito bene. Il percorso in Coppa Italia è ancora lungo". Lo ha detto Maurizio Sarri ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai calci di rigore in casa del Bologna in Coppa Italia.
Le parole di Sarri
"Romagnoli? È un giocatore importante per noi, oltre il rendimento individuale, ha in mano il joystick della nostra linea. Maldini? Se fa dei passi in avanti può fare la punta, volevamo un centravanti che venisse fuori per dialogare con gli esterni. Ha qualità importanti, sia fisiche che tecniche, non riesce a sfruttarle a pieno, ma io la speranza ce l’ho. La squadra dà gusto, hai la sensazione di aver creato un gruppo vero, che approccia le partite tutti allo stesso modo. Il merito è dei ragazzi, tutte le difficoltà avute ci hanno creato problemi ma ci hanno dato la possibilità di crescere. Pedro? È ancora in ospedale, le prime analisi hanno escluso fratture" ha aggiunto il tecnico della Lazio.