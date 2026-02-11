Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Pedro ancora in ospedale", Lazio avanti in Coppa Italia e Sarri rivela le condizioni

Le parole del tecnico biancoceleste dopo la vittoria ai rigori sul campo del Bologna: "Gruppo vero"
2 min
"Pedro ancora in ospedale", Lazio avanti in Coppa Italia e Sarri rivela le condizioni© Getty Images
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

"Fallo non fischiato su Dele-Bashiru? A noi è successo molto di peggio, lo sbilanciamento è netto, in qualsiasi altra zona di campo lo avrebbe fischiato, non lo ha fischiato perché avrebbe dovuto espellere. Da novembre non perdiamo in trasferta, stiamo facendo piuttosto bene. In casa abbiamo più difficoltà. Sono contento per i tifosi e per i miei giocatori perché hanno sofferto per i primi trenta minuti, poi hanno reagito bene. Il percorso in Coppa Italia è ancora lungo". Lo ha detto Maurizio Sarri ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai calci di rigore in casa del Bologna in Coppa Italia.

Le parole di Sarri

"Romagnoli? È un giocatore importante per noi, oltre il rendimento individuale, ha in mano il joystick della nostra linea. Maldini? Se fa dei passi in avanti può fare la punta, volevamo un centravanti che venisse fuori per dialogare con gli esterni. Ha qualità importanti, sia fisiche che tecniche, non riesce a sfruttarle a pieno, ma io la speranza ce l’ho. La squadra dà gusto, hai la sensazione di aver creato un gruppo vero, che approccia le partite tutti allo stesso modo. Il merito è dei ragazzi, tutte le difficoltà avute ci hanno creato problemi ma ci hanno dato la possibilità di crescere. Pedro? È ancora in ospedale, le prime analisi hanno escluso fratture" ha aggiunto il tecnico della Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS