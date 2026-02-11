"Pedro ancora in ospedale", Lazio avanti in Coppa Italia e Sarri rivela le condizioni

"Fallo non fischiato su Dele-Bashiru? A noi è successo molto di peggio, lo sbilanciamento è netto, in qualsiasi altra zona di campo lo avrebbe fischiato, non lo ha fischiato perché avrebbe dovuto espellere. Da novembre non perdiamo in trasferta, stiamo facendo piuttosto bene. In casa abbiamo più difficoltà. Sono contento per i tifosi e per i miei giocatori perché hanno sofferto per i primi trenta minuti, poi hanno reagito bene. Il percorso in Coppa Italia è ancora lungo". Lo ha detto Maurizio Sarri ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai calci di rigore in casa del Bologna in Coppa Italia.