Lazio, arriva la smentita sul futuro della società: "Non è in vendita". Il comunicato ufficiale

In merito alle notizie uscite da qualche ora su delle presunte offerte di acquisto recapitate a Claudio Lotito , non s'è fatta attendere la risposta della Lazio , avvenuta tramite un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale della società. Alcune pagine social hanno parlato di un'offerta pari a 600 milioni di € recapitata da un fondo qatariota e, in seconda battuta, anche da Andrea Pignataro , considerato il secondo uomo più ricco d'Italia. Nel pomeriggio la società biancoceleste ha chiarito la situazione, smentendo in modo categorico qualsiasi tipo di offerta per l’acquisizione del club.

Il comunicato della Lazio

"In riferimento ai contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali, la S.S. Lazio smentisce in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della Società. La S.S. Lazio non è in vendita. La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri. La reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell’opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della S.S. Lazio. Per tali ragioni, la Società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato. Si invitano tutti gli organi di stampa ad attenersi ai principi di correttezza professionale, verificando le fonti e contattando preventivamente la Società prima di rilanciare notizie prive di fondamento".