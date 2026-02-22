Lazio, Rovella ancora ko: frattura della clavicola per l'ex Juve

Piove sul bagnato in casa Lazio . I biancocelesti non riescono ad andare oltre lo 0-0 alla Domus Arena contro il Cagliari e devono fare i conti con il nuovo infortunio rimediato da Nicolò Rovella , uscito dal campo al minuto 59. Il centrocampista ex Juve, ai box per oltre tre mesi a causa di una pubalgia, si è infatti fratturato la clavicola nel match contro i sardi. Il classe 2001, che non partiva titolare dal derby contro la Roma dello scorso 21 settembre, è finito a terra dopo una trattenuta di Zé Pedro, cadendo in maniera scomposta. L’intervento immediato dello staff medico, con il ghiaccio spray, aveva fatto pensare a una possibile permanenza in campo, ma il tentativo è durato poco e il dolore ha prevalso. Rovella si è quindi accasciato nuovamente sul rettangolo di gioco, costringendo Sarri a inserire al suo posto Cataldi. Il giocatore ha raggiunto direttamente gli spogliatoi con la borsa del ghiaccio applicata sulla parte dolorante.

La nota della Lazio sull'infortunio di Rovella

Come reso noto dalla società "a seguito degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti presso l'Ospedale SS. Trinità di Cagliari, il calciatore Nicolò Rovella ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. Il calciatore rientrerà a Roma insieme alla squadra e, nelle prossime ore, sarà sottoposto a visita ortopedica specialistica che darà una prima indicazione sui tempi di recupero del calciatore".

Lazio, Sarri: "Stagione maledetta"

Una doccia gelata per Maurizio Sarri, che al termine della partita ha commentato: "Si tratta di una stagione maledetta per tantissimi motivi, con sei infortunati al quale si aggiunge Rovella che stasera ha accusato una frattura alla clavicola. Non è un momento di emergenza ma è da tutta la stagione che abbiamo questi problemi".