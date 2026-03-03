Sarri: "Qui ci si ammazza in 15 giorni. Messa tanta pazienza, lo dice anche Guardiola…"

"Se si sta dietro le polemiche, ci si ammazza dopo 15 giorni"

"Se allenare la Lazio mi dà ancora gusto? Se uno a Roma sta dietro alle polemiche si ammazza dopo 15 giorni. Ciò che viene detto all'esterno non lo prendo in considerazione e non mi interessa, tutti gli allenatori del mondo vorrebbero una squadra più forte di quella che hanno, lo dice anche Guardiola. Questo fa parte del nostro mestiere e delle nostre ambizioni, oltre che della nostra competitività. Mi diverto, questa è una squadra allenabile e il gruppo squadra è piuttosto sano, non ci sono grandi problematiche. È una squadra che ti dà gusto da allenare, peccato perché ogni tanto ci sono le partite e ti incazzi". I tifosi hanno richiesto di far passare il pullman a Ponte Milvio, ma l'allenatore ha spiegato che non si potrà fare: "Purtroppo mi sono informato con la società e la Questura non concede di cambiare il tragitto, dispiace perché sarebbe stato importante avere un contatto. Rispetto le scelte delle persone, hanno i loro motivi e li rispetto. Sottolineo che a noi mancano. Io spero che i tifosi si possano sentire da dentro, già sentirli sarebbe un grande segno di partecipazione alla partita da parte loro".