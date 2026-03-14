Ricordate il fatturato? Sarri, sembra Juve-Napoli! "Chiedetelo ad Allegri"

Un argomento che è tornato di attualità nell'ultima conferenza di Sarri: "lo sto alla Lazio e sto benissimo sotto tanti punti di vista. Allegri è l'allenatore della società che ha il fatturato più alto in Italia, è chiaro che si possono permettere giocatori importanti. Qualcosa gliela invidio, ma questo fa parte del gioco. Cosa può invidiare Allegri? Chiedilo a lui". Sul futuro: "Fabiani ha detto tutte cose che sono dati di fatto, ho ancora un contratto lungo in essere di altri due anni e la situazione è questa. Poi se la società non è contenta o se io non sarò contento ne parleremo, ma adesso non c'è discussione. Si prospetta nuovamente un anno zero, ci sono tanti giocatori in scadenza che se non verranno riscattati si accorderanno con altre società". Infine, sulla possibilità di vivere un altro anno zero: "L'ideale sarebbe quello, le prospettive però parlano di altro. Ho già risposto a questo, ho un contratto in essere per altri due anni, se la società non dovesse essere contenta allora si faranno altre valutazioni, se no la situazione è questa".