Zaccagni infortunato, Sarri perde un altro big. Brutte notizie per Gattuso: il comunicato Lazio

Brutte notizie per Maurizio Sarri che nel match prima della sosta nazionali non dovrebbe avere a disposizione il capitano Mattia Zaccagni. Per una Lazio impegnata a cercare di ridurre il distacco dalla zona Europa, ennesimo stop di un big per infortunio in questa stagione complessa e per lo stesso Zaccagni che era appena rientrato dai box. E per l'ala biancoceleste potrebbe diventare problematica anche la chiamata di Gattuso in vista della semifinale spareggio per conquistare un posto al Mondiale della prossima estate in Usa, Messico e Canada.