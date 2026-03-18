Zaccagni infortunato, Sarri perde un altro big. Brutte notizie per Gattuso: il comunicato Lazio

Brutte notizie per Maurizio Sarri che nel match prima della sosta nazionali non dovrebbe avere a disposizione il capitano Mattia Zaccagni. Per una Lazio impegnata a cercare di ridurre il distacco dalla zona Europa, ennesimo stop di un big per infortunio in questa stagione complessa e per lo stesso Zaccagni che era appena rientrato dai box. E per l'ala biancoceleste potrebbe diventare problematica anche la chiamata di Gattuso in vista della semifinale spareggio per conquistare un posto al Mondiale della prossima estate in Usa, Messico e Canada.
Il comunicato della Lazio
Questo il comunicato del club che non specifica i tempi di recupero del calciatore: "Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero".