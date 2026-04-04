Noslin salva la Lazio nel deserto dell’Olimpico: con il Parma finisce 1-1

La Lazio di Sarri esce imbattuta dalla sfida contro il Parma ma senza vittoria: allo Stadio Olimpico termina 1-1 tra i biancocelesti ed i ducali. In vantaggio ci vanno gli ospiti nei primi 15' di gara con il gol di Delprato . Un vantaggio che dura fino agli ultimi minuti del match, con il subentrato Noslin - che ha preso il posto di Pedro in campo al 58' - che salva i biancocelesti con un bel tiro di destro al 77'. Nel finale la Lazio ci prova, ma il match termina in parità. Un punto che consente alla squadra di Sarri di proseguire la striscia d'imbattibilità che dura ormai da quattro partite, dopo aver raccolto tre vittorie negli ultimi tre incontri. Nulla da fare per il Parma che resta alla ricerca della vittoria, a secco nelle ultime cinque in cui ha raccolto tre pareggi e due sconfitte.

Lazio-Parma: un pari che non smuove nulla

Il pareggio andato in scena all'Olimpico di Roma non comporta particolari cambiamenti in classifica. I biancocelesti raggiungono quota 44 punti portandosi a -6 dall'Atalanta di Palladino e a +2 sul Bologna - entrambe con una gara in meno -, così come due sono i punti di vantaggio sul Sassuolo, con i neroverdi reduci dalla vittoria odierna contro il Cagliari. Il Parma porta a casa un punto utile ad allontanarsi ulteriormente dalla zona rossa della classifica: i gialloblù si trovano momentaneamente a quota 35 punti in classifica a +8 sul Lecce terzultimo che ha però ancora una gara da disputare. Gli uomini di Sarri sono attesi da una gara molto importante, ovvero il ritorno della semifinale di Coppa Italia del prossimo 22 aprile contro la Dea.