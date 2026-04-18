"Sarri preferisce i Maldini ai Castellanos": Lazio, Fabiani al veleno

Verso la Coppa Italia

- Il direttore sportivo della Lazioha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida di campionato con il Napoli. Fabiani ha fatto il punto della situazione parlando anche: "Questo è il nostro anno zero, stiamo passando dal vecchio al nuovo con giocatori che dovrebbero costituire l'intelaiatura della Lazio dei prossimi anni. Castellanos? Non è stato sostituito adeguatamente, Sarri preferisce giocatori del tipo di Maldini. Servirà ricostruire con il lavoro, il sacrificio e tutte le componenti per far sì che si possa tornare alla normalità".

I biancocelesti settimana prossima ospiteranno l'Atalanta per il ritorno di semifinale di Coppa Italia: "Teniamo a questa partita, ma Lazio-Atalanta di mercoledì sarà crocevia di questa stagione un po' tribolata per tanti motivi: ben 45 infortuni non sono pochi. Ci siamo dovuti arrangiare con quello che avevamo e ci è mancata gente del calibro di Rovella e Zaccagni".