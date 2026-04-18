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"Sarri preferisce i Maldini ai Castellanos": Lazio, Fabiani al veleno

Le parole del direttore sportivo biancoceleste prima del match contro il Napoli: "È il nostro anno zero"
1 min
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"Sarri preferisce i Maldini ai Castellanos": Lazio, Fabiani al veleno © Agenzia Aldo Liverani Sas
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NAPOLI - Il direttore sportivo della Lazio Angelo Mariano Fabiani ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida di campionato con il Napoli. Fabiani ha fatto il punto della situazione parlando anche dell'addio di Castellanos: "Questo è il nostro anno zero, stiamo passando dal vecchio al nuovo con giocatori che dovrebbero costituire l'intelaiatura della Lazio dei prossimi anni. Castellanos? Non è stato sostituito adeguatamente, Sarri preferisce giocatori del tipo di Maldini. Servirà ricostruire con il lavoro, il sacrificio e tutte le componenti per far sì che si possa tornare alla normalità".

Verso la Coppa Italia

I biancocelesti settimana prossima ospiteranno l'Atalanta per il ritorno di semifinale di Coppa Italia: "Teniamo a questa partita, ma Lazio-Atalanta di mercoledì sarà crocevia di questa stagione un po' tribolata per tanti motivi: ben 45 infortuni non sono pochi. Ci siamo dovuti arrangiare con quello che avevamo e ci è mancata gente del calibro di Rovella e Zaccagni".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

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