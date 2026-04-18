Sarri: "Partita tosta e convincente. Stagione pesante ma abbiamo battuto Milan, Juve e Napoli"

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria della Lazio in casa del Napoli per 2-0 decisa dalle firme di Cancellieri e Basic . Il tecnico dei biancocelesti ha dichiarato: "Nell’ultimo mese e mezzo si è sbagliato soltanto una partita. Giocare col pensiero di mercoledì poteva portarci a una brutta partita, invece abbiamo giocato una partita tosta e convincente. Se avessimo fatto il 3-0 sarebbe stato giusto. La stagione è stata pesante, ma abbiamo vinto le 2 gare contro il Milan, abbiamo battuto la Juventus e poi il Napoli che non perdeva da un anno in casa".

Le parole di Sarri

Sarri ha poi concluso così: "C’è soddisfazione dei singoli e del gruppo. Non abbiamo tanti giocatori di palleggio, ma hanno strappo. Taylor mezz’ala sarriana? Mi fai dei ricordi piacevoli, uscendo dal campo ho visto Hamsik, è stato tutto ciò che volevo da una mezz’ala. Taylor è ancora abbastanza giovane, ma si è adattato e sta facendo molto bene in questo campionato che non è tra i più belli, ma è difficile. L’attacco l’ho scelto da inizio di settimana. Cancellieri ha qualità fisiche immense. Tecnicamente non è male, ma deve convincermi".