Sarri netto: "Episodi arbitrali e 52 infortuni. Lazio, non so quanti punti..."

Sarri: "Una partita non cambia il mio giudizio sulla stagione"

Queste le parole del tecnico: "La vittoria di Napoli? Saranno decisive le indicazioni degli allenamenti, ci sono da fare tantissime valutazioni perché abbiamo 4-5 giocatori che sono quasi guariti clinicamente, ma dalla guarigione clinica alla buona condizione fisica ci passano 20-25 giorni. Ci sono tanti giocatori che possono garantirci solo un certo minutaggio, sarà fondamentale in una partita dove non sappiamo anche la durata. A me una singola partita non farà cambiare il giudizio sulla stagione. Loro hanno caratteristiche simile al Napoli, delle similitudini ci sono poi però le caratteristiche individuali sono diverse. Le condizioni dei giocatori? Noslin è uscito leggermente acciaccato, vediamo se riusciamo a migliorare la sua condizione in vista di domani. Le motivazioni sono una spinta importante, ma non può essere l'unica arma. Evidentemente per questo gruppo fare una partita in ripartenza è più congeniale e può spiegare certi risultati. Perdere del tutto le motivazioni quest'anno era probabile, ma non l'abbiamo fatto. Basic? Rientra nel discorso fatto prima, ha fatto molta fatica a Firenze mentre a Napoli ha fatto molto meglio. La semifinale la faccio molto volentieri, ma ho perso due finali ai rigori e mi piacerebbe fare anche questa".

Sarri: "Trovata la continuità"

"Maldini, Dia e Noslin? Maldini vedi sopra, la risposta è la stessa. È guarito clinicamente, per lui è più difficile perché ha una tendinopatia cronica e ha momenti positivi e altri in cui l'infiammazione è invalidante. Parliamo di un ragazzo che ha fatto un allenamento in venti giorni, non so quanto può giocare, ma domani può giocare. Noslin ha subito qualche colpo, se avessimo giocato dopo sette giorni non ci sarebbero stati problemi. Dia sta abbastanza bene, quando si parla di ragazzi che sei sicuro che non hanno 90 minuti l'ideale sarebbe farli partire perché così non rischi di sprecare slot. Mi devo però fermare a 3-4, altrimenti finisco gli slot dei cambi al primo tempo. Buttare giù la formazione in queste condizioni è difficile. Le vittorie sono sempre importanti. Questa squadra è stata 12-13 mesi senza fare due vittorie consecutive, significa che questa inerzia positiva che ti possono innescare queste vittorie non l'ha avuta. Ora stiamo facendo risultati con più continuità, ma la mancanza di continuità è sempre stato un nostro difetto che stiamo combattendo. Vogliamo sfruttare queste inerzie positive che avevamo prima della sosta, abbiamo fatto fatica a rientrare dopo la sosta e stiamo lavorando su questo difetto".