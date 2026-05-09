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Sarri: "Sentire solo il tifo dell'Inter è stato umiliante". E sulla finale di Coppa Italia...

Il tecnico della Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta interna contro la formazione di Chivu
2 min
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Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta interna della Lazio contro l'Inter per 2-0. Il tecnico dei biancocelesti ha dichiarato: "Abbiamo fatto un approccio alla gara molle, eravamo passivi in fase difensiva e offensiva. Approccio alla gara bruttissimo, considerando poi la reazione nel secondo tempo penso che sia un aspetto più mentale che fisico. Non deve restare niente della gara di oggi. L’Inter non ha fatto niente di eccezionale, ha fatto una gara normalissima e mi pare che non abbiamo neanche spinto al massimo".

Le parole di Sarri

"Non possiamo avere un approccio così contro una squadra più forte di noi, dobbiamo essere cattivi, attaccare gli spazi in fase offensiva, lo abbiamo fatto in inferiorità numerica e infatti ci siamo presentati davanti al portiere in tre-quattro occasioni. La gara di oggi è più colpa nostra che merito degli avversari che pure sono più forti di noi. Settimo posto? Noi sapevamo di avere poche possibilità di agganciare l’Atalanta ma qualcuna c’era, poi se mi chiedi se ci credevamo da quello che ho visto in campo ti dico di no". E sulla finale di Coppa Italia ha aggiunto: "Mercoledì speriamo che sia tutta un’altra gara vista la presenza dei nostri tifosi. Oggi è stato umiliante nel nostro stadio sentire solo il tifo dell’Inter".

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