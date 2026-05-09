Sarri: "Sentire solo il tifo dell'Inter è stato umiliante". E sulla finale di Coppa Italia...

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta interna della Lazio contro l'Inter per 2-0. Il tecnico dei biancocelesti ha dichiarato: "Abbiamo fatto un approccio alla gara molle, eravamo passivi in fase difensiva e offensiva. Approccio alla gara bruttissimo, considerando poi la reazione nel secondo tempo penso che sia un aspetto più mentale che fisico. Non deve restare niente della gara di oggi. L’Inter non ha fatto niente di eccezionale, ha fatto una gara normalissima e mi pare che non abbiamo neanche spinto al massimo".