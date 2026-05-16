Lazio, il derby con la Roma senza portiere: Sarri è obbligato, cosa è successo

Non c’è pace per la Lazio a poche ore dal derby contro la Roma . Oltre Romagnoli squalificato e Zaccagni e Provedel infortunati, Sarri perde anche il secondo portiere Motta , fermato da un problema muscolare proprio alla vigilia della sfida dell’Olimpico, e sarà così costretto ad affidarsi a Furlanetto . Per il giovane portiere biancoceleste sarà un debutto assoluto dal peso enorme : la prima presenza con i biancocelesti e in Serie A arriverà infatti nella partita più sentita della stagione, in un momento delicatissimo della corsa europea per i rivali storici.

Lazio, emergenza portieri contro la Roma

L’infortunio di Motta, grande scoperta del girone di ritorno dopo il ko di Provedel, complica ulteriormente la situazione tra i pali della Lazio. Il classe 2005 era arrivato nell’ultima sessione di mercato dalla Reggiana per prendere il posto di Mandas, ceduto al Bournemouth a gennaio, ma ora anche lui è costretto ad alzare bandiera bianca. Contro la Roma toccherà quindi ad Alessio Furlanetto, chiamato a esordire direttamente in una gara ad altissima tensione. Una scelta obbligata per Sarri, che perde un’altra pedina in un reparto già messo duramente alla prova nel corso della stagione.

Chi è Furlanetto

24 anni, ma ancora nessuna possibilità di mettersi in mostra: il classe 2002 Furlanetto non ha mai messo piede in Serie A, con la Lazio che lo ha mandato spesso in prestito negli anni scorsi, dopo averlo cresciuto nella propria accademia giovanile. Prima al Renate in Serie C, dove però ha giocato poco, e poi alla Fermana sempre nella stessa categoria, dove si è riuscito a mettere maggiormente in mostra. Nel 2016 è stato anche un osservato speciale della Nazionale, che prima lo ha convocato nell'Under 15 e poi due anni dopo anche nell'U18. Poi si sono perse le sue tracce. Ora all'Olimpico avrà l'occasione della vita.