Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sarri dice addio alla Lazio: c'è la risoluzione consensuale. Gattuso a un passo

Si chiude l'avventura del tecnico ex Juventus sulla panchina laziale. Mancano solo le firme per l'arrivo dell'ex ct alla guida dei biancocelesti
2 min
SarriLazioGattuso
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto, nella serata odierna, la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore ed il suo staff tecnico. La società nella giornata di domani diffonderà un comunicato ufficiale con tutti i dettagli. Si chiude, così, dopo una sola stagione, il rapporto tra Sarri e la Lazio, con il club biancoceleste che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso con il quale mancano solo le firme.

Sarri verso l'Atalanta

Sarri, invece, potrebbe diventare il nuovo tecnico dell'Atalanta. Dopo la fine del campionato - coi bergamaschi che hanno chiuso in settima posizione e dunque potranno giocare i playoff valevoli per la qualificazione alla prossima Conference League -, la dirigenza orobica avrebbe scelto di puntare sull'ex tecnico della Juventus: non è bastata la rimonta dal tredicesimo al settimo posto, Raffaele Palladino verrà sollevato dall'incarico nonostante l'anno di contratto residuo. Prima dell'ufficialità si dovrà passare necessariamente da alcuni step: la dirigenza orobica nei prossimi giorni risolverà il contratto con l'ex Fiorentina, poi chiuderà l'accordo con l'ormai ex Lazio. Per Sarri pronto un triennale da circa 3 milioni di euro a stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS