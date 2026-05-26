Sarri dice addio alla Lazio: c'è la risoluzione consensuale. Gattuso a un passo

Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto, nella serata odierna, la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore ed il suo staff tecnico. La società nella giornata di domani diffonderà un comunicato ufficiale con tutti i dettagli. Si chiude, così, dopo una sola stagione, il rapporto tra Sarri e la Lazio, con il club biancoceleste che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso con il quale mancano solo le firme.