Sarri dice addio alla Lazio: c'è la risoluzione consensuale. Gattuso a un passo

Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto, nella serata odierna, la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore ed il suo staff tecnico. La società nella giornata di domani diffonderà un comunicato ufficiale con tutti i dettagli. Si chiude, così, dopo una sola stagione, il rapporto tra Sarri e la Lazio, con il club biancoceleste che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso con il quale mancano solo le firme.
Sarri verso l'Atalanta
Sarri, invece, potrebbe diventare il nuovo tecnico dell'Atalanta
. Dopo la fine del campionato - coi bergamaschi che hanno chiuso in settima posizione e dunque potranno giocare i playoff valevoli per la qualificazione alla prossima Conference League -, la dirigenza orobica avrebbe scelto di puntare sull'ex tecnico della Juventus
: non è bastata la rimonta dal tredicesimo al settimo posto, Raffaele Palladino
verrà sollevato dall'incarico nonostante l'anno di contratto residuo. Prima dell'ufficialità si dovrà passare necessariamente da alcuni step: la dirigenza orobica nei prossimi giorni risolverà il contratto con l'ex Fiorentina, poi chiuderà l'accordo con l'ormai ex Lazio. Per Sarri
pronto un triennale da circa 3 milioni di euro a stagione.
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