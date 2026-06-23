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Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, il comunicato ufficiale: "Siamo convinti che..."

L'ex ct della Nazionale raccoglie l'eredità di Sarri: la nota del club biancoceleste
2 min
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ROMA - La Lazio volta pagina. Dopo giorni di indiscrezioni e lunghe attese, la dirigenza capitolina ha ufficializzato l'ingaggio di Gennaro Ivan Gattuso come nuova guida tecnica della prima squadra. Per l'allenatore quarantottenne di Corigliano Calabro si tratta dell'opportunità di riscattare la recente e cocente delusione vissuta sulla panchina della Nazionale azzurra, terminata bruscamente dopo la sconfitta contro la Bosnia che è costata l'accesso alla fase finale dei Mondiali, per la terza volta consecutiva dopo gli analoghi flop di Ventura e Mancini.

Il comunicato ufficiale

La società biancoceleste ha annunciato il nuovo allenatore attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club". Con questo accordo, Gattuso si lancia nell'undicesima sfida della sua carriera da tecnico, un lungo percorso iniziato come giocatore-allenatore al Sion e proseguito con Palermo, OFI Creta, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Olympique Marsiglia e Hajduk Spalato, prima del travagliato biennio in Nazionale.

 

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