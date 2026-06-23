Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, il comunicato ufficiale: "Siamo convinti che..."

ROMA - La Lazio volta pagina. Dopo giorni di indiscrezioni e lunghe attese, la dirigenza capitolina ha ufficializzato l'ingaggio di Gennaro Ivan Gattuso come nuova guida tecnica della prima squadra. Per l'allenatore quarantottenne di Corigliano Calabro si tratta dell'opportunità di riscattare la recente e cocente delusione vissuta sulla panchina della Nazionale azzurra, terminata bruscamente dopo la sconfitta contro la Bosnia che è costata l'accesso alla fase finale dei Mondiali, per la terza volta consecutiva dopo gli analoghi flop di Ventura e Mancini.