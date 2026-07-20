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Gattuso, primi spunti dal test in famiglia: la Lazio ne fa 3 alla Primavera biancoceleste

L'U20 di Punzi sblocca il risultato con Avram, poi la doppietta di Artistico su rigore e Sana Fernandes nel finale fissano il punteggio sul 3-1
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FORMELLO (Roma) - Gennaro Gattuso fa il suo esordio sulla panchina biancoceleste guidando la prima squadra nel test inaugurale dell'estate al Training Center di Formello. L'allenamento congiunto contro la formazione Primavera guidata da Punzi si è chiuso con un successo per 3-1 in favore dei più esperti, al termine di una sfida comunque combattuta e ricca di spunti. Nel primo tempo la formazione maggiore fatica a concretizzare le opportunità create, cogliendo un legno con Zaccagni e fallendo un'occasione a porta vuota con Ratkov, prima di subire la rete dello svantaggio firmata sul finire di frazione dal giovane Avram.

Il cambio di passo nella ripresa

Nella seconda metà di gara la risposta della prima squadra non si fa attendere: a salire in cattedra è soprattutto Artistico, il quale trasforma con freddezza due calci di rigore ribaltando le sorti dell'incontro. A mettere il sigillo definitivo sul match ci pensa poi Sana Fernandes all'ultimo minuto di gioco con una conclusione precisa sul primo palo. Chiuso il primo collaudo in famiglia, il gruppo laziale proseguirà la preparazione nel proprio centro sportivo in vista dell'impegno amichevole successivo, in programma al Fersini il 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana.

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