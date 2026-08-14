Viaggio organizzato e visite mediche prenotate, poi il brusco stop: la trattativa che dovrebbe portare Davide Frattesi alla Lazio si era bloccata a causa di questioni burocratiche. Adesso, il club biancoceleste e l'Inter hanno negoziato una nuova formula, con l'accordo verbale tra le parti che è stato raggiunto. Cambia la formula, rispetto a quella che era stata concordata negli ultimi giorni. Affare fatto, il classe 1999 è arrivato a Roma.

Lazio-Frattesi: operazione sbloccata Sono state ore intense per Davide Frattesi. Il centrocampista avrebbe dovuto partire alla volta di Roma intorno alle 11:30, ma i nerazzurri lo avevano bloccato. La decisione era legata a questioni burocratiche. La formula della trattativa - presitito oneroso a un milione con obbligo condizionato a 14 milioni che sarebbe scattato al raggiungimento del dodicesimo posto da parte dei biancocelesti - non rispettava i parametri economici imposti per la Lazio.

Calciomercato Da Juve e Toro a Inter e Napoli: acquisti, cessioni e le nuove probabili formazioni della Serie A La cifra dell'eventuale riscatto avrebbe superato quella incassata dalla cessione di Mario Gila al Milan. L'esecutività dell'operazione sarebbe stata possibile solo se la Lazio avesse venduto un nuovo calciatore. Per questo motivo, biancocelesti e Inter hanno dovuto negoziare un nuovo accordo. Accordo verbale: formule e cifre dell'operazione Non sarà più presente l'obbligo di riscatto nell'operazione. La Lazio acquisterà Davide Frattesi in prestito oneroso a cinque milioni di euro con diritto di riscatto fissato a dieci milioni. È questa la nuova formula individuata per bypassare le questioni burocratiche che avevano bloccato l'operazione in un primo momento. Intanto, l'Inter manterrà comunque il 50% sulla futura rivendita del classe 1999. Cambia la formula ma non la sostanza: Gennaro Gattuso ha un nuovo centrocampista, già a Roma. Seguiranno poi le visite mediche. Domani, invece, ci saranno la firma del contratto e l'annuncio ufficiale.