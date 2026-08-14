Gattuso: "Frattesi può fare bene. Icardi? Vediamo se è funzionale". E sulla Nazionale...

"Frattesi può fare bene con noi, ha delle caratteristiche precise. Spero che arrivi, sicuramente ci può dare una grande mano". Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, a Sport Mediaset torna sull'ultimo acquisto biancoceleste, atteso oggi a Fiumicino alle 17 circa dopo lo sblocco della trattativa tra Lazio e Inter per i problemi burocratici del club. Poi, su Icardi, accostato ai biancocelesti, Gattuso ammette come sia "un giocatore che ha scritto la storia del calcio, un bomber ed è normale che bisogna valutare se sia funzionale o no. Noi oggi cerchiamo un giocatore che ha gamba, che la butta dentro e che sia completo. Ma prima di acquistare un attaccante dobbiamo farne uscire un altro".

Gattuso sulla Nazionale Impossibile non parlare di Nazionale, con l'ex ct che ribadisce come quella legata all'azzurro è una "ferita che si chiuderà nell'ultimo giorno della mia esistenza. Ma bisogna andare avanti, ci sono delusioni che non andranno via mai. La porto dentro di me con la consapevolezza che sia io sia i miei ragazzi abbiamo dato tutto", mentre sugli obiettivi stagionale Gattuso sottolinea come "teniamo alla Coppa Italia, sappiamo che è già un match da dentro o fuori. L'obiettivo è quello di dare un'identità alla squadra e strada facendo si vedrà dove possiamo arrivare. È inutile parlare oggi di Europa, dobbiamo essere bravi a investire i giudizi negativi".

La sfida contro il Mantova "Speriamo di cominciare bene. Sarà una partita importante per quanto riguarda l'approccio e l'atteggiamento. Giocheremo contro una squadra che va a mille all'ora, che fa una pressione ultra offensiva e ci vorrà molta personalità, oltre che grande voglia. Non dovremo sbagliare l'approccio. Non siamo ancora perfetti, dobbiamo ancora capire quando fare qualcosa o quando andare sui riferimenti". Il tecnico della Lazio ha presentato ai canali ufficiali del club la sfida contro il Mantova in Coppa Italia: "Sicuramente sentirò il formicolio nello stomaco all'arrivo all'Olimpico. Ma per ora ai lavora, c'è tanto da preparare", prosegue il tecnico. Che tracciando un bilancio del ritiro ammette di essere "molto soddisfatto perchè ero consapevole che fosse una squadra, che aveva voglia di lavorare ma mi hanno sorpreso. La bravura nostra deve essere quella di accorciare i tempi e far capire quello che vogliamo essere. Non bisogna commettere l'errore di non essere né carne né pesce", conclude.