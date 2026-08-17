L'aquila Flaminia in tribuna, il video con le maglie vecchie, Gattuso già chiede scusa: incubo Lazio

Doveva essere la panchina del riscatto dopo la triste notte di Zenica, ma per Gennaro Gattuso lo start ufficiale con la Lazio è stato un vero e proprio incubo. Un 2-0 in un Olimpico semi deserto contro il Mantova che nella prossima stagione disputerà il campionato cadetto: "Io non voglio parlare di mercato, si parla della partita. Ci metto la faccia, mi prendo le responsabilità non cerchiamo alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. È una squadra che può migliorare, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. Partita brutta e penso che in questo momento continueremo a lavorare e andiamo avanti, abbiamo solo una strada quella di non cercare alibi e migliorare nelle cose in cui facciamo fatica”.

Le ragioni di Ringhio Parla così Ringhio in conferenza stampa al temrine di una gare sì dominata, con tante occasioni sprecate, ma buttata al vento nel finale con una fase difensiva da rivedere in vista di un campionato che rischia di essere davvero complicato qualora non si riesca a correre ai ripari: "Romagnoli non sta bene da tre giorni, ha male ai tendini. Io quando analizzo le partite, oggi abbiamo avuto più di qualche occasione e bisogna buttarla dentro, faccio l’allenatore e devo mettere in condizione di creare occasioni da gol. Adesso non posso dare colpe, penso che abbiamo qualità nei giocatori che abbiamo. Penso che dobbiamo dargli l’opportunità di buttarla dentro, mi tengo che oggi abbiamo avuto qualche occasione. Dia due anni fa ha fatto 9 gol, Noslin ha la qualità per fare bene come Cancellieri. Sta a noi metterli nelle condizioni migliori. La roba che mi preoccupa e che mi ha fatto arrabbiare di più è che nel primo tempo abbiamo fatto 6/7 rincorre da 70 metri. Nel secondo tempo, sia con Doekhi sia con Provstgaard arrivavamo sempre in seconda battuta. Quando fai queste corse qua subentra che quando hai la palla hai il fiatone, cominciamo a essere sporchi. Nel secondo tempo non ricordo ripartenza, eravamo anche messi bene quando abbiamo preso gol. Nel secondo tempo eravamo presenti nella loro metà campo, la cosa che mi preoccupa e che mi fa arrabbiare è questa: sappiamo che stiamo lavorando, ma alla prima difficoltà abbiamo avuto paura”.

Lazio in confusione Poi prosegue: “Si chiama preventiva. È vero che eravamo morti, quando vuoi giocare sui riferimenti non puoi pensare di dare spazio ai giocatori avversari e secondo me ci arrivavamo sempre in seconda battuta. Secondo tempo abbiamo fatto meglio, l’errore che abbiamo commesso è stato questo. Le corse che ti sfiancano perché evi coprire campo e quando arriva la palla non sei lucido”. Una serata che si è chiusa con i fischi e che è stata caratterizzata da due episodi che i tifosi biancocelesti hanno subito fatto rimbalzare sui social: prima il volo dell'aquila Flaminia, il tradizionale rito prepartita, terminato con l'atterraggio del volatile tra i tifosi in tribuna e non sul trespolo piazzato in campo; poi il video sul maxischermo della presentazione delle maglie, peccato fosse quello della passata stagione. Gattuso in conferenza ha concluso: “Noslin alternativa come centravanti? Può fare tutto, ha balistica. Secondo me rende meglio quando parte più largo, lo ha fatto l’anno scorso. Non è pulitissimo, ma può fare anche l’attaccante e da sotto punta. Ma mi piace di più da esterno. Frattesi è una mezzala che si butta, come Dele-Bashiru. Lo vedo così, è un giocatore che deve rompere, gli piace inserirsi. Penso che le sue caratteristiche siano queste. Taylor e Rovella sono 40 giorni che sono così, vogliamo che gli avversari ci vengono a pressare per aprire i canali. Vogliamo che le squadre ci vengono a prendere e andare a giocare nella zona a due. Mi sta bene perché hanno le qualità per poterlo fare”.