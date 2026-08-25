Pinamonti-Lazio, ecco l'attaccante per Gattuso: operazione definita, i dettagli

La Lazio dimentica il ko di Coppa Italia col Mantova, vince la prima gara stagionale di campionato a Bologna e si tuffa sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso. E proprio in questo senso arriva una notizia nell'aria ormai da giorni e pronta a essere definita, ovvero la trattativa col Sassuolo per Pinamonti.