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Pinamonti-Lazio, ecco l'attaccante per Gattuso: operazione definita, i dettagli

I biancocelesti rinforzano la rosa con l'arrivo del centravanti dal Sassuolo: nelle ultime ore l'accelerata della trattativa con l'affare definito e chiuso
3 min
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La Lazio dimentica il ko di Coppa Italia col Mantova, vince la prima gara stagionale di campionato a Bologna e si tuffa sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso. E proprio in questo senso arriva una notizia nell'aria ormai da giorni e pronta a essere definita, ovvero la trattativa col Sassuolo per Pinamonti

Pinamonti-Lazio, i dettagli della trattativa

Una trattativa in chiusura quella tra Lazio e Sassuolo con Pinamonti pronto a fare le valigie per iniziare la nuova avventura nella Capitale. Un passo in avanti importante per l'attaccante che arriva in biancoceleste con la voglia di mettersi in mostra, trovare continuità e provare a guadagnarsi una chiamata del ct Mancini.

Per quanto riguarda i dettagli, invece, l'operazione è definita con un pacchetto complessivo, bonus inclusi, di 12 milioni di euro. Per l'attaccante è pronto un contratto fino al 2030 con opzione per un ulteriore stagione. Dopo Frattesi, dunque, un altro rinforzo italiano per Gattuso che ora può contare sull'ex Inter come centravanti. 

Sassuolo, in arrivo Esposito con Ciervo in uscita

Come spesso accade nel mercato a ogni cessione si apre un domino e legato alla situazione Pinamonti-Lazio, proprio i neroverdi hanno chiuso per l'arrivo di Sebastiano Esposito, ormai separato in casa con il Cagliari. L'attaccante dunque arriva in Emilia per sopperire al trasferimento della punta, un giocatore con caratteristiche diverse ma che può integrarsi al meglio nel modo di giocare di Aquilani. Allo stesso tempo valige pronte anche per Ciervo e un volo direzione Sardegna soltanto da prendere per iniziare la nuova avventura. 

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