Pinamonti è ufficiale alla Lazio, operazione a titolo definitivo: scelto il numero di maglia

La Lazio ha completato l’operazione per portare Andrea Pinamonti in biancoceleste. L’attaccante è arrivato a Formello nella serata di mercoledì 26 agosto, dando il via agli ultimi passaggi prima dell’ufficialità. Dopo visite mediche e firma del contratto, il centravanti è pronto a iniziare la sua nuova avventura. Per lui è già stato scelto il numero 9. L'operazione è stata definita con un pacchetto complessivo, bonus inclusi, di 12 milioni di euro e un contratto fino al 2030.

Pinamonti completa l’iter a Formello Andrea Pinamonti ha raggiunto Formello intorno alle 18 di mercoledì 26 agosto per completare tutte le procedure necessarie al trasferimento. L’attaccante ha svolto le visite mediche e successivamente ha messo la firma sul contratto che lo legherà alla Lazio. Per il centravanti si è trattato anche del primo contatto diretto con il nuovo ambiente biancoceleste.

Serie A Frattesi si prende la Lazio: Bologna ko al Dall'Ara e gioia Gattuso Pinamonti ha avuto modo di conoscere i nuovi compagni e di incontrare l’allenatore Gattuso. Nella mattinata di giovedì è poi arrivata anche la conferma ufficiale da parte del club. La società ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore dal Sassuolo. Ora il classe '99 può concentrarsi sulla nuova esperienza con la maglia della Lazio.