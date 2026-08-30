Gattuso: "Complimenti ai ragazzi. Mercato? Spero che rimaniamo così". Frattesi: "Andato via dall'Inter perché..."

"I ragazzi hanno sudato per portare la vittoria a casa, i complimenti vanno tutti a loro. Tavares non lo scopro io, ha avuto un po' di problemi fisici ma è un giocatore forte, che ha motore, potrebbe giocare nel Real Madrid per le qualità. Anche Romano (Floriani, ndr) è un ragazzo giovane, che va veloce e ha voglia di imparare, ma tutta la squadra ha fatto una grandissima partita". Così, parlando con Dazn, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha elogiato la prestazione dei suoi dopo la vittoria contro il Genoa. "Per Rovella vediamo, dopodomani fa la risonanza e vediamo se è il polpaccio o il tendine, è il calcio ma dispiacciono sempre queste situazioni - ha detto poi l'allenatore riferendosi all'infortunio del suo centrocampista nel primo tempo -. Da mercoledì vedremo la squadra definitiva, io spero che rimaniamo così, mi dà fastidio quando lavori 40-50 giorni e poi arriva gente e devi tornare di nuovo sui principi ripartendo da capo".

Le parole di Frattesi e Nuno Tavares

"Sono andato via dall'Inter, che era una squadra che amavo con tutto il mio cuore, perché desideravo prendermi responsabilità che là non avevo. Sono pronto a prendermi questo peso sulle spalle, sono venuto qui per questo". Lo ha detto a Dazn il centrocampista della Lazio, Davide Frattesi dopo la vittoria sul Genoa decisa da un suo gol. "È stato bello ritrovare Roma - ha spiegato l'ex Inter, nato e cresciuto nella Capitale - .Sono stato fuori da dieci anni. Dalla morte di mia nonna avevo il desiderio di riavvicinarmi a casa". La seconda rete consecutiva è arrivata su assist di Nuno Tavares: "Abbiamo fatto una bella partita, dobbiamo migliorare e stiamo lavorando duramente in settimana - ha detto l'esterno portoghese -. Sto lavorando per stare bene al 100%. Gattuso ci sta dando fiducia, c'è grande unione nella squadra", ha concluso.

Pinamonti dopo l'esordio con la Lazio

Esordio da subentraro per Pinamonti, arrivato alla Lazio in questa finesta di calciomercato dal Sassuolo: "Sensazioni bellissime, stavo aspettando di entrare per aiutare la squadra. II mister mi ha dato subito la possibilità anche se sono arrivato da pochissimi giorni e di questo lo ringrazio. Ho cercato di dare tutto quello che avevo, per difendere il risultato contro una squadra che stava attaccando e siamo contentissimi di questi tre punti". Questo il commento dell'attaccante, che prosegue: "Il mister pretende tanto giustamente, lavora tanto sull'aggressività e sul non far respirare gli avversari. Mi ha chiesto di andare tanto in avanti, per non abbassarci. Ho parlato con i miei compagni, per cercare una quadra".