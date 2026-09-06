Gattuso: "Frattesi alla Lazio perché l'ha voluto lui, è tornato a casa. Sogno un Olimpico pieno..."

"Sono arrivati ragazzi con grandissima voglia e ci sono altri ragazzi che sono qui da tanto tempo. Devo dire che tutti hanno un grande senso di appartenenza e lavorano bene. L'eliminazione in Coppa Italia è stata una bella mazzata. L'abbiamo pagata ma siamo stati bravi a reagire subito". Così il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, alla vigilia della trasferta a Udine.

Il fattore tifosi "Sarei ipocrita a dire che il clima ambientale non pesa. Quando giochi in uno stadio bello come l'Olimpico non avere i propri tifosi che ti appoggiano o sentire anche i fischi, quando le cose vanno male, ci manca. Dobbiamo esser bravi. Continuare a far bene e sperare di riabbracciare i nostri tifosi presto. Intanto, rispettiamo la loro scelta ma sogno che un giorno si vedrà di nuovo l'Olimpico pieno dei nostri tifosi", ha aggiunto Gattuso.

Su Frattesi "Frattesi è arrivato qui perché l'ha voluto lui. Io lo conoscevo bene, ho avuto la possibilità di allenarlo durante la mia guida della Nazionale. Dobbiamo ringraziare lui e il club, che ha fatto di tutto per riportarlo a 'casa sua'", ha concluso l'allenatore della Lazio.