Diogo Leite-Lazio, nuovo rinforzo per la difesa di Gattuso: è ufficiale, i dettagli

La Lazio guarda al mercato degli svincolati e piazza un nuovo colpo per la difesa. Il club biancoceleste ha ufficializzato l’arrivo di Diogo Leite , centrale portoghese classe 1999. Il difensore approda nella Capitale dopo l’esperienza maturata in Bundesliga con l’ Union Berlino . Un innesto di esperienza internazionale per la squadra di Gennaro Gattuso , protagonista di un ottimo avvio di stagione .

Diogo Leite è un nuovo giocatore della Lazio

La Lazio ha completato il tesseramento di Diogo Leite, rimasto senza contratto dopo la conclusione della sua avventura con l’Union Berlino. Il difensore portoghese, svincolato dallo scorso 30 giugno, ha firmato un accordo valido per due stagioni sportive. Nel contratto è inoltre prevista un’opzione che permetterà al club di estendere il rapporto per altri due anni. Classe 1999, Leite ha mosso i primi passi ad alto livello nel settore giovanile del Porto, una delle realtà più importanti del calcio portoghese. Poi ha maturato nuove esperienze all’estero, costruendosi un profilo internazionale. La Lazio ha individuato in lui una soluzione interessante per aumentare le alternative a disposizione nel reparto arretrato. L’arrivo del centrale rappresenta così un ulteriore rinforzo per la formazione allenata da Gattuso. Il tecnico biancoceleste può intanto sorridere anche per l’avvio di campionato, caratterizzato da tre vittorie nelle prime tre giornate.