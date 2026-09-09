Gattuso, il primo posto Lazio è per gli scettici: dalla mossa Frattesi al nuovo rinforzo

Alzi la mano chi si sarebbe immaginato di vedere la Lazio a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato, guardando dall’alto in basso club che hanno speso più di cento milioni sul mercato come Milan, Como e Juventus. Probabilmente neppure il più inguaribile degli ottimisti tra i tifosi biancocelesti avrebbe immaginato un avvio così brillante da parte della squadra di Rino Gattuso. A maggior ragione dopo il debutto ferragostano da horror in Coppa Italia con tanto di eliminazione subita per mano di una squadra di Serie B. E invece lo scivolone contro il Mantova si è rivelato uno shock positivo per la squadra di Gattuso, ridestatasi dal torpore e capace dopo quel ko di inanellare successivamente una sequela di tutte vittorie. Mica male. Successi griffati dai gol dei nuovi acquisti: le quattro reti realizzate finora in Serie A contro Bologna, Genoa e Udinese portano, infatti, le firme di Davide Frattesi (3 centri) e Albert Gudmundsson (1 gol). Quando il mercato va in gol, è proprio il caso di dirlo. Merito del lavoro fatto in sede di campagna acquisti dal direttore sportivo Angelo Fabiani che è riuscito - nonostante gli scomodi e stringenti paletti del mercato a saldo zero - a soddisfare tutte le richieste di Ringhio.

Gattuso torna in auge con la sua Lazio Proprio Gattuso grazie alla partenza sprint in campionato sta riuscendo a spazzare via critiche e pregiudizi che ne avevano accompagnato lo sbarco sulla panchina laziale. La più dolce delle rivincite per il campione del mondo 2006 che sabato pomeriggio sfiderà il suo grande amore calcistico: quel Milan col quale da calciatore ha vinto tutto e da protagonista; mentre nei panni di allenatore non è riuscito a lasciare il segno tra il 2017 e il 2019. Ecco perché la gara all’Olimpico non sarà mai come tutte le altre per Rino, voglioso di lasciarsi alle spalle le scorie del flop al timone della nazionale italiana e riuscire a fare carriera anche in panchina. Le prime settimane alla guida della Lazio stanno, infatti, riportando in auge Gattuso. Non solo per i positivi risultati conseguiti nelle prime giornate, ma soprattutto per il rapporto che sta riuscendo a instaurare con i suoi calciatori.

Lazio, Frattesi trascinatore dei biancocelesti Non è un mistero che un mese fa il tecnico calabrese abbia giocato un ruolo decisivo nel convincere Davide Frattesi a sposare il progetto laziale. Una mossa col senno del poi rivelatasi davvero efficace e vincente, visto che la mezzala ha segnato 3 gol in 3 partite griffando tutti i successi della formazione biancoceleste in campionato. Partiti in sordina e tra lo scetticismo generale, ora la Lazio e Gattuso vogliono continuare a stupire. Rigorosamente a braccetto. Il bello viene adesso e il non giocare le coppe potrebbe rivelarsi un vantaggio. Questa Lazio, infatti, punta a volare sempre più in alto. Il Milan è avvisato. E l’altro ieri il presidente Lotito ha rinforzato la rosa, pescando tra gli svincolati il centrale Diogo Leite. Contratto biennale con opzione per le due stagioni successive per il portoghese che avrà il compito di non far rimpiangere Alessio Romagnoli volato in Qatar all’Al Sadd.