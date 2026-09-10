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Fabiani: "Fatto un gran lavoro: la Lazio è da Europa"

La capolista che non ti aspetti, l’appello del ds: "Con i tifosi situazione non bella e il muro contro muro non serve"
Francesco Tringali
1 min
Fabiani: "Fatto un gran lavoro: la Lazio è da Europa"© Getty Images
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ROMA - Non si può più nascondere, la Lazio. A punteggio pieno dopo tre giornate di campionato contro ogni pronostico, ora pure con un obiettivo pubblicamente dichiarato. Gongola il direttore sportivo, Angelo Fabiani, autore di una campagna trasferimenti che ha riscosso consensi e regalato a Gattuso nove punti su nove. Ieri ha presentato l’ultimo innesto, Diogo Leite, difensore centrale ingaggiato a parametro zero, un buon prospetto per arr

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