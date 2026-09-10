Fabiani: "Fatto un gran lavoro: la Lazio è da Europa"

ROMA - Non si può più nascondere, la Lazio. A punteggio pieno dopo tre giornate di campionato contro ogni pronostico, ora pure con un obiettivo pubblicamente dichiarato. Gongola il direttore sportivo, Angelo Fabiani, autore di una campagna trasferimenti che ha riscosso consensi e regalato a Gattuso nove punti su nove. Ieri ha presentato l’ultimo innesto, Diogo Leite, difensore centrale ingaggiato a parametro zero, un buon prospetto per arr