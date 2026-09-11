"L’Olimpico così mi ricorda il Covid", Gattuso dal tifo Lazio ai nuovi: "C'è una gamba frizzantina"

"La Nazionale per me è stata una grandissima esperienza, anche se non siamo andati al Mondiale per episodi che fanno parte del calcio. Come ho sempre detto da un po' di mesi a questa parte, dopo la cocente eliminazione posso solo che ringraziare i giocatori che mi hanno dato tutto e le persone che mi sono state vicine. È normale che fa male, brucia e lo farà per il resto della mia vita". Così Gennaro Gattuso a Dazn sulla precedente esperienza da ct dell'Italia, chiusa con il mancato accesso al Mondiale. L'allenatore sta cercando di risollevarsi alla guida della Lazio, dove ha vinto le prime 3 di campionato: "La Lazio è un grande club. Conoscevo bene le difficoltà ambientali, sono venuto con grande voglia e senso di appartenenza insieme al mio staff. Mi trovo a mio agio e dobbiamo continuare, c'è tanta gente che ama questo club, lo tocco con mano. Da subito avevo parlato di elmetto e tantissimo impegno, continuiamo su questa strada qua. È un orgoglio essere qui", ha aggiunto alla vigilia della gara interna contro il Milan.